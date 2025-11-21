Menu
BAHIA
MAIS CARO

Destino paradisíaco da Bahia aumentará taxa de entrada para turistas

Novo reajuste será destinado a tarifa de preservação ambiental

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

21/11/2025 - 15:31 h | Atualizada em 23/11/2025 - 10:55
Morro de São Paulo
Morro de São Paulo -

Baianos e turistas vão ter que pagar mais caro para acessar as famosas praias de Morro de São Paulo, localizadas no município de Cairu, no sul da Bahia.

Isso porque o destino paradisíaco baiano deve sofrer um reajuste de R$ 40 para manter a Tarifa de Preservação Ambiental (TUPA) do local. Atualmente, quem visita a ilha precisa desembolsar R$ 50 para acessá-la. Com a nova tarifa, o preço muda para R$ 90.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Cairu que confirmou que haverá reajuste na taxa, mas não estimou quando isso será efetivado.

Já em nota oficial, a assessoria diz que há um estudo sobre o assunto em andamento, mas ainda sem definição enquanto ao valor.

"O município conduz um processo técnico, transparente e participativo, envolvendo o trade turístico e população, que estão sendo consultados sobre a atualização da tarifa. Em reunião recente, o prefeito apresentou dois valores em estudo, apenas como cenário de análise, sem qualquer definição ou aprovação", diz um trecho do comunicado.

A expectativa, conforme informações apuradas por A TARDE, é que a mudança no preço entre em vigor já no mês de dezembro, quando o lugar recebe uma maior quantidade de visitantes devido às festas de fim de ano.

O que é a Tarifa de Preservação Ambiental (TUPA)?

A taxa cobrada aos turistas é destinada para o custeio da retirada de lixo da ilha. Os resíduos são encaminhados para o aterro sanitário de Santo Antônio de Jesus.

De ponta a ponta: a rotas mais curta do Brasil

Quem deseja visita o local tem duas opções de transportes: marítimo ou aéreo. Quem opta pela via aérea para chegar ao local, consegue desembarcar na ilha em 30 minutos.

A rota, por sua vez, foi eleita a mais rápida do Brasil, de acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Rota mais curta: Salvador → Morro de São Paulo (BA)

  • Operada pela Abaeté
  • Distância: 83 km
  • Duração: menos de 30 minutos

x