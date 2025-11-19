20 DE NOVEMBRO
7 destinos próximos a Salvador para curtir feriadão
Portal A TARDE preparou uma lista com locais entre a Costa do Dendê e a Baía de Todos os Santos
Por Jair Mendonça Jr
Com os custos de passagens aéreas em alta, por conta da proximidade do feriado de 20 de novembro, a alternativa mais viável para os soteropolitanos que buscam um refúgio paradisíaco para relaxar no feriadão, que começa amanhã, 20, concentra-se nas rotas terrestres e marítimas do litoral baiano.
Pensando nisso, o Portal A TARDE listou sete locais entre a Costa do Dendê e a Baía de Todos os Santos que oferecem opções de beleza naturais e acessibilidade facilitada.
- Imbassaí (Costa dos Coqueiros): onde o rio encontra o mar, Imbassaí oferece praias extensas, coqueirais e a possibilidade de banhos de rio e mar. Passeios de jangada pelo rio Imbassaí são uma atração. O acesso é pela Linha Verde (BA-099), a cerca de 1h30 de Salvador.
- Mangue Seco (Litoral Norte): famosa por suas dunas móveis e coqueirais, Mangue Seco é um paraíso mais isolado, cenário da novela Tieta do Agreste. O acesso final é por barco, geralmente saindo de Pontal (SE), após trajeto terrestre até a divisa BA/SE.
- Ilha de Boipeba (Costa do Dendê): para aqueles que buscam um cenário mais rústico e maior contato com a natureza, Boipeba oferece praias de beleza selvagem, como Moreré e a Praia da Cueira. Seu acesso é mais elaborado, geralmente exigindo conexões marítimas e terrestres.
- Ilha dos Frades (Baía de Todos os Santos): mais próxima da capital e ideal para quem não quer longos deslocamentos, a Ilha dos Frades, com destaque para a certificada Praia de Ponta de Nossa Senhora, oferece águas tranquilas e cristalinas, acessível por escunas e lanchas.
- Guarajuba e Itacimirim (Costa dos Coqueiros): ambas oferecem boa infraestrutura hoteleira. Guarajuba é popular por suas águas calmas e beach clubs, enquanto Itacimirim se destaca por suas piscinas naturais mais tranquilas e ambiente familiar. O trajeto de carro é de cerca de 1 a 1h30.
- Barra Grande (Península de Maraú): conhecida por suas praias extensas e tranquilas, como Taipu de Fora, que possui uma das maiores piscinas naturais do Nordeste. O acesso é mais longo, distante 276 km de Salvador, geralmente via Ilhéus ou Itacaré.
- Itacaré (Costa do Cacau): um dos destinos mais famosos do Sul da Bahia. Combina praias paradisíacas (como Prainha e Jeribucaçu) com Mata Atlântica e oferece boas opções de ecoturismo e surf. O acesso é pela BR-101 e BA-001, distante 250 km da capital, com maior tempo de deslocamento rodoviário.
