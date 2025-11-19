7 destinos próximos a Salvador para curtir feriadão

Mangue Seco - Foto: Divulgação Tripadvisor

Com os custos de passagens aéreas em alta, por conta da proximidade do feriado de 20 de novembro, a alternativa mais viável para os soteropolitanos que buscam um refúgio paradisíaco para relaxar no feriadão, que começa amanhã, 20, concentra-se nas rotas terrestres e marítimas do litoral baiano.

Pensando nisso, o Portal A TARDE listou sete locais entre a Costa do Dendê e a Baía de Todos os Santos que oferecem opções de beleza naturais e acessibilidade facilitada.

Confira

Imbassaí | Foto: Reprodução internet

Imbassaí (Costa dos Coqueiros): onde o rio encontra o mar, Imbassaí oferece praias extensas, coqueirais e a possibilidade de banhos de rio e mar. Passeios de jangada pelo rio Imbassaí são uma atração. O acesso é pela Linha Verde (BA-099), a cerca de 1h30 de Salvador.

Mangue Seco | Foto: Divulgação Tripadvisor

Mangue Seco (Litoral Norte): famosa por suas dunas móveis e coqueirais, Mangue Seco é um paraíso mais isolado, cenário da novela Tieta do Agreste. O acesso final é por barco, geralmente saindo de Pontal (SE), após trajeto terrestre até a divisa BA/SE.

| Foto: Reprodução internet

Ilha de Boipeba (Costa do Dendê): para aqueles que buscam um cenário mais rústico e maior contato com a natureza, Boipeba oferece praias de beleza selvagem, como Moreré e a Praia da Cueira. Seu acesso é mais elaborado, geralmente exigindo conexões marítimas e terrestres.

Igreja de Nossa Senhora do Loreto na Ilha dos Frades | Foto: Reprodução internet

Praia de Guarajuba | Foto: Reprodução internet

| Foto: Divulgação Tripadvisor