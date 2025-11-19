Menu
HOME > TURISMO
20 DE NOVEMBRO

7 destinos próximos a Salvador para curtir feriadão

Portal A TARDE preparou uma lista com locais entre a Costa do Dendê e a Baía de Todos os Santos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

19/11/2025 - 14:56 h | Atualizada em 19/11/2025 - 18:29
Mangue Seco
Mangue Seco -

Com os custos de passagens aéreas em alta, por conta da proximidade do feriado de 20 de novembro, a alternativa mais viável para os soteropolitanos que buscam um refúgio paradisíaco para relaxar no feriadão, que começa amanhã, 20, concentra-se nas rotas terrestres e marítimas do litoral baiano.

Leia Também:

Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia
Feriado da Consciência Negra: veja o que abre e fecha em Salvador
Capão in Blues celebra a força afro no feriado da Consciência Negra

Pensando nisso, o Portal A TARDE listou sete locais entre a Costa do Dendê e a Baía de Todos os Santos que oferecem opções de beleza naturais e acessibilidade facilitada.

Confira

Imbassaí
Imbassaí | Foto: Reprodução internet
  • Imbassaí (Costa dos Coqueiros): onde o rio encontra o mar, Imbassaí oferece praias extensas, coqueirais e a possibilidade de banhos de rio e mar. Passeios de jangada pelo rio Imbassaí são uma atração. O acesso é pela Linha Verde (BA-099), a cerca de 1h30 de Salvador.
Mangue Seco
Mangue Seco | Foto: Divulgação Tripadvisor
  • Mangue Seco (Litoral Norte): famosa por suas dunas móveis e coqueirais, Mangue Seco é um paraíso mais isolado, cenário da novela Tieta do Agreste. O acesso final é por barco, geralmente saindo de Pontal (SE), após trajeto terrestre até a divisa BA/SE.
Imagem ilustrativa da imagem 7 destinos próximos a Salvador para curtir feriadão
| Foto: Reprodução internet
  • Ilha de Boipeba (Costa do Dendê): para aqueles que buscam um cenário mais rústico e maior contato com a natureza, Boipeba oferece praias de beleza selvagem, como Moreré e a Praia da Cueira. Seu acesso é mais elaborado, geralmente exigindo conexões marítimas e terrestres.
Igreja de Nossa Senhora do Loreto na Ilha dos Frades
Igreja de Nossa Senhora do Loreto na Ilha dos Frades | Foto: Reprodução internet
  • Ilha dos Frades (Baía de Todos os Santos): mais próxima da capital e ideal para quem não quer longos deslocamentos, a Ilha dos Frades, com destaque para a certificada Praia de Ponta de Nossa Senhora, oferece águas tranquilas e cristalinas, acessível por escunas e lanchas.
Praia de Guarajuba
Praia de Guarajuba | Foto: Reprodução internet
  • Guarajuba e Itacimirim (Costa dos Coqueiros): ambas oferecem boa infraestrutura hoteleira. Guarajuba é popular por suas águas calmas e beach clubs, enquanto Itacimirim se destaca por suas piscinas naturais mais tranquilas e ambiente familiar. O trajeto de carro é de cerca de 1 a 1h30.
Imagem ilustrativa da imagem 7 destinos próximos a Salvador para curtir feriadão
| Foto: Divulgação Tripadvisor
  • Barra Grande (Península de Maraú): conhecida por suas praias extensas e tranquilas, como Taipu de Fora, que possui uma das maiores piscinas naturais do Nordeste. O acesso é mais longo, distante 276 km de Salvador, geralmente via Ilhéus ou Itacaré.
Itacaré
Itacaré | Foto: Reprodução internet
  • Itacaré (Costa do Cacau): um dos destinos mais famosos do Sul da Bahia. Combina praias paradisíacas (como Prainha e Jeribucaçu) com Mata Atlântica e oferece boas opções de ecoturismo e surf. O acesso é pela BR-101 e BA-001, distante 250 km da capital, com maior tempo de deslocamento rodoviário.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Ver todas

