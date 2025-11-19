Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia

- Foto: Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira, 20, será de chuva na Bahia, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dados apontam para alerta amarelo em todos os municípios, e laranja em 116.

No Estado, o mau tempo começou nesta quarta-feira, 19, com alerta para tempestade de granizo. Em locais cujo previsão é de alerta amarelo são esperados 50 mm de chuva por dia e ventos intensos de até 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda e galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o alerta laranja, que abrange Salvador e outros 115 municípios, prevê 100 mm de acumulado de chuva, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Lista de municípios em alerta laranja: