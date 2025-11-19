ALERTA LARANJA
Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia
Mau tempo inclui alerta laranja em 116 cidades
Por Luiza Nascimento
O feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira, 20, será de chuva na Bahia, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dados apontam para alerta amarelo em todos os municípios, e laranja em 116.
No Estado, o mau tempo começou nesta quarta-feira, 19, com alerta para tempestade de granizo. Em locais cujo previsão é de alerta amarelo são esperados 50 mm de chuva por dia e ventos intensos de até 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda e galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Já o alerta laranja, que abrange Salvador e outros 115 municípios, prevê 100 mm de acumulado de chuva, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
Lista de municípios em alerta laranja:
- Alcobaça
- Almadina
- Amélia Rodrigues
- Araçás
- Arataca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Belmonte
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camacan
- Camaçari
- Camamu
- Canavieiras
- Candeias
- Caravelas
- Catu
- Coaraci
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Floresta Azul
- Gandu
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Ubatã
- Una
- Uruçuca
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Wenceslau Guimarães
- Guaratinga
- Ibicaraí
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Itabela
- Itabuna
- Itacaré
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itanagra
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapitanga
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jucuruçu
- Jussari
- Laje
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mascote
- Mata de São João
- Mucuri
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Nova Viçosa
- Pau Brasil
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Tancredo Neves
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Luzia
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teixeira de Freitas
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaitaba
