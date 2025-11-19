Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA LARANJA

Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia

Mau tempo inclui alerta laranja em 116 cidades

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/11/2025 - 13:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia
-

O feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira, 20, será de chuva na Bahia, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dados apontam para alerta amarelo em todos os municípios, e laranja em 116.

No Estado, o mau tempo começou nesta quarta-feira, 19, com alerta para tempestade de granizo. Em locais cujo previsão é de alerta amarelo são esperados 50 mm de chuva por dia e ventos intensos de até 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda e galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o alerta laranja, que abrange Salvador e outros 115 municípios, prevê 100 mm de acumulado de chuva, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Leia Também:

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia
Tempestades extremas: quatro estados entram em alerta vermelho
Ventania de 80 km/h e chuva de 200 mm: 6 estados na mira de ciclone

Lista de municípios em alerta laranja:

  • Alcobaça
  • Almadina
  • Amélia Rodrigues
  • Araçás
  • Arataca
  • Aratuípe
  • Aurelino Leal
  • Barra do Rocha
  • Barro Preto
  • Belmonte
  • Buerarema
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camacan
  • Camaçari
  • Camamu
  • Canavieiras
  • Candeias
  • Caravelas
  • Catu
  • Coaraci
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Cruz das Almas
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Floresta Azul
  • Gandu
  • Gongogi
  • Governador Mangabeira
  • Ubatã
  • Una
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Vereda
  • Wenceslau Guimarães
  • Guaratinga
  • Ibicaraí
  • Ibirapitanga
  • Ibirapuã
  • Ibirataia
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Itabela
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itagimirim
  • Itaju do Colônia
  • Itajuípe
  • Itamaraju
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Itapé
  • Itapebi
  • Itapitanga
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jucuruçu
  • Jussari
  • Laje
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mascote
  • Mata de São João
  • Mucuri
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Nova Ibiá
  • Nova Viçosa
  • Pau Brasil
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Tancredo Neves
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Luzia
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São José da Vitória
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Saubara
  • Simões Filho
  • Taperoá
  • Teixeira de Freitas
  • Teodoro Sampaio
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Una
  • Uruçuca
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Vereda
  • Wenceslau Guimarães

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta laranja Bahia Chuva Dia da Consciência Negra feriado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Play

Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

x