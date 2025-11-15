Ventania de 80 km/h e chuva de 200 mm: 6 estados na mira de ciclone

Formação de um novo ciclone deve mudar radicalmente o tempo em várias regiões do Brasil - Foto: Reprodução/NOAA NASA

A formação de um novo ciclone entre domingo, 16, e segunda-feira, 17, no sul da América do Sul, deve mudar radicalmente o tempo em várias regiões do Brasil. Embora o sistema se desenvolva no oceano, a frente fria associada a ele deve espalhar temporais, ventania, granizo e acumulados extremos de chuva em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O fenômeno pode ganhar intensidade ao longo do trajeto e provocar chuva de até 200 mm, rajadas que podem superar 80 km/h e risco de tempestades severas.

Formação e trajetória do ciclone

De acordo com o CPTEC/Inpe, o centro de baixa pressão começa a se formar no domingo, 16, no centro da Argentina. O sistema avança de oeste para leste e se intensifica ao longo da noite, atuando com mais força na região do Rio da Prata e no oceano Atlântico, próximo à costa brasileira.

Os 6 estados na rota do ciclone

A frente fria associada ao ciclone deve provocar instabilidade e temporais nos seguintes estados:

Rio Grande do Sul: impactos entre domingo, 16, e segunda, 17

Santa Catarina: efeitos mais fortes entre domingo à noite e segunda

Paraná: instabilidade predominante na segunda-feira, 17

Mato Grosso do Sul: fenômeno avança no início da semana

São Paulo: novas áreas de instabilidade entre segunda e terça-feira

Minas Gerais (Sul e Triângulo): efeitos previstos para terça-feira

Chuva extrema: acumulados de até 200 mm

Modelos do ECMWF indicam chuva intensa entre o sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná a partir de segunda-feira, 17.

No Mato Grosso do Sul, os acumulados podem atingir 200 mm, com risco de alagamentos e inundações.

Acumulados próximos ou acima de 100 mm também são esperados em:

Santa Catarina

Paraná

Interior de São Paulo

Rajadas de vento acima de 80 km/h

Ainda segundo o ECMWF, ventos muito fortes devem atingir parte do país entre domingo e segunda:

Domingo, 16: rajadas de 50 a 80 km/h em

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Mato Grosso do Sul

Segunda-feira, 17: os ventos avançam para Sudeste e Centro-Oeste, podendo chegar a 100 km/h em áreas isoladas.

Na Grande São Paulo, as rajadas podem atingir 70 km/h.