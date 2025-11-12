Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPAÇÃO

Três novos ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba onde

Ação vai infçuenciar no avanço de novas frentes frias

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/11/2025 - 18:50 h
Inmet divulga previsão de chuva em várias regiões do Brasil
Inmet divulga previsão de chuva em várias regiões do Brasil -

Três ciclones extratropicais devem se formar no Atlântico Sul entre os dias 16 e 30 de novembro, influenciando o avanço de novas frentes frias e reduzindo o calor típico da primavera em várias regiões do Brasil.

Datas que irão ocorrer

O primeiro sistema está previsto para surgir no dia 16, seguido de outro no dia 19, ambos próximos à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As frentes frias associadas a esses ciclones devem se deslocar para o Sudeste, provocando queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e chuvas em partes de:

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • São Paulo;
  • Rio de Janeiro;
  • Minas Gerais.

Um terceiro ciclone deve se formar na última semana do mês, mantendo o tempo instável e temperaturas abaixo da média em áreas do Sul e Sudeste. Já o Centro-Oeste e o Nordeste continuarão sob influência de massas de ar quente e úmido, com chuvas irregulares e sensação de abafamento, apesar da passagem de frentes frias mais fracas.

Leia Também:

Chuvas em Salvador: Codesal registra mais de 190 ocorrências
Motoristas de aplicativo de Salvador serão obrigados a instalar câmera
Salvador registra em 12 horas mais chuva que o esperado para todo mês

Alerta

Meteorologistas alertam que, embora os ciclones não ofereçam risco direto à população, eles podem gerar ventos fortes e mar agitado, especialmente entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.No litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, as ondas podem chegar a até três metros.

Especialistas destacam que a sequência de frentes frias previstas para novembro deve amenizar o calor registrado no início da primavera e trazer maior variação de temperatura e períodos de chuva mais frequentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atlântico sul brasil Chuva ciclones extratropicais clima frentes frias Meteorologia previsão do tempo temperatura ventos fortes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inmet divulga previsão de chuva em várias regiões do Brasil
Play

VÍDEO: motociclista morre durante apresentação no Beto Carrero World

Inmet divulga previsão de chuva em várias regiões do Brasil
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Inmet divulga previsão de chuva em várias regiões do Brasil
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Inmet divulga previsão de chuva em várias regiões do Brasil
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

x