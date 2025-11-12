PREOCUPAÇÃO
Três novos ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba onde
Ação vai infçuenciar no avanço de novas frentes frias
Por Leilane Teixeira
Três ciclones extratropicais devem se formar no Atlântico Sul entre os dias 16 e 30 de novembro, influenciando o avanço de novas frentes frias e reduzindo o calor típico da primavera em várias regiões do Brasil.
Datas que irão ocorrer
O primeiro sistema está previsto para surgir no dia 16, seguido de outro no dia 19, ambos próximos à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As frentes frias associadas a esses ciclones devem se deslocar para o Sudeste, provocando queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e chuvas em partes de:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Minas Gerais.
Um terceiro ciclone deve se formar na última semana do mês, mantendo o tempo instável e temperaturas abaixo da média em áreas do Sul e Sudeste. Já o Centro-Oeste e o Nordeste continuarão sob influência de massas de ar quente e úmido, com chuvas irregulares e sensação de abafamento, apesar da passagem de frentes frias mais fracas.
Alerta
Meteorologistas alertam que, embora os ciclones não ofereçam risco direto à população, eles podem gerar ventos fortes e mar agitado, especialmente entre o Rio Grande do Sul e o Paraná.No litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, as ondas podem chegar a até três metros.
Especialistas destacam que a sequência de frentes frias previstas para novembro deve amenizar o calor registrado no início da primavera e trazer maior variação de temperatura e períodos de chuva mais frequentes.
