TEMPESTADES

Chuvas em Salvador: Codesal registra mais de 190 ocorrências

Bairro de Pau da Lima é o mais atingido da cidade

João Grassi

Por João Grassi

12/11/2025 - 18:10 h
Alagamento em Salvador durante chuva nesta quarta-feira, 12
Alagamento em Salvador durante chuva nesta quarta-feira, 12

As fortes chuvas que atingem Salvador desde terça-feira, 11, causaram diversas ocorrências ao redor da cidade até o início da noite desta quarta-feira, 12. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), deslizamentos de terra e ameaças de desabamento foram os principais problemas ocasionados pelas tempestades.

Conforme o boletim divulgado pela Codesal, as regiões mais atingidas são o bairro de Pau da Lima, com 35 ocorrências, e Cabula/Tancredo Neves, com 29 registros. A Liberdade vem logo em seguida, com 28 casos. Durante a manhã, um casa na Rua Manoel José, no bairro de Cajazeiras, desabou e deixou um casal soterrado.

Em apenas 12 horas, o volume de chuva atingiu a marca de 128 mm, superando de forma inesperada a média pluviométrica histórica de 108,2 mm prevista para todo o mês de novembro.

No total, 195 ocorrências foram registradas pela Codesal em diferentes locais da capital baiana. Veja abaixo o boletim completo:

Boletim da Codesal

Boletim da Codesal desta quarta-feira, 12
Boletim da Codesal desta quarta-feira, 12 | Foto: Divulgação | Codesal

Coelba alerta para riscos elétricos

Diante do cenário de chuvas intensas, a Neoenergia Coelba triplicou sua estrutura operacional e reforça orientações de segurança para evitar acidentes com eletricidade durante os temporais. Veja abaixo as orientações de segurança:

  • Evite áreas alagadas: não atravesse ruas ou calçadas com água acumulada, a pé ou de carro.
  • Afaste-se da rede elétrica: postes, fios ou transformadores que tenham caído ou estejam encobertos pela água representam alto risco.
  • Desligue a energia em caso de alagamento: acione a chave geral se a água atingir o interior do imóvel e aguarde a drenagem completa antes de religar.
  • Não manuseie aparelhos molhados: jamais toque em equipamentos elétricos conectados à tomada se houver umidade no ambiente.

Para comunicar situações de risco, acione a Coelba por meio dos canais oficiais: site e WhatsApp: (71) 3370-6350.

x