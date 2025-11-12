Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Chuva intensa: Salvador tem diversos pontos de alagamentos nesta quarta

Árvore de grande porte caiu no Barbalho e em alguns bairros choveu mais de 100mm

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

12/11/2025 - 9:45 h | Atualizada em 12/11/2025 - 10:08
Rua Direta do Uruguai, em Salvador
Rua Direta do Uruguai, em Salvador

A capital baiana vem sofrendo nas últimas horas com grande volumes de chuvas. Segundo informações da Codesal, foi registrado 85,4 mm nas últimas 12 horas sendo que o volume esperado para o mês de novembro é de 108 milímetros.

Por conta disso, a Defesa Civil anunciou a mudança para nível atenção devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de chuva. Essa precipitação acontece em virtude de uma frente fria vindo da região sul com rajadas de ventos.

Ainda de acordo com a Codesal, nas últimas 24 horas foram registrados grandes volumes nos bairros de Sete abril - Bosque Real (127,6mm), Nova Brasília (126,8mm), Brotas - Codesal (120mm) e Arenoso (118mm).

Chuva dá trégua e Salvador retorna ao nível de normalidade
Praia no fim de semana? Tempo muda em Salvador após fortes chuvas
Temporal continua: veja os bairros mais afetados em Salvador

O Portal A TARDE apurou que há alagamentos nas avenidas Regis Pacheco, no bairro do Uruguai, Baixa do Fiscal (obras do VLT) e Avenida San Martin. Também foi registrado alagamento na Rua Professor Moura Bastos, no IAPI, e na Travessa de Xangô em Itapuã.

Algumas localidades como a Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no Barbalho, uma árvore de grande porte caiu e derrubou um poste. Uma equipe da Secretaria de Manutenção já está no local para proceder a remoção. Além disso, outra árvore caiu na Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Imagem ilustrativa da imagem Chuva intensa: Salvador tem diversos pontos de alagamentos nesta quarta
| Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Confira os pontos de alagamento:

  • Rua Direta do Uruguai, em Salvador
    Rua Direta do Uruguai, em Salvador
  • Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar no Barbalho
    Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar no Barbalho
  • Bairro do Uruguai
    Bairro do Uruguai
  • Baixa do Fiscal
    Baixa do Fiscal
  • Avenida San Martin
    Avenida San Martin
