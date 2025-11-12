SALVADOR
Chuva intensa: Salvador tem diversos pontos de alagamentos nesta quarta
Árvore de grande porte caiu no Barbalho e em alguns bairros choveu mais de 100mm
Por Bernardo Rego
A capital baiana vem sofrendo nas últimas horas com grande volumes de chuvas. Segundo informações da Codesal, foi registrado 85,4 mm nas últimas 12 horas sendo que o volume esperado para o mês de novembro é de 108 milímetros.
Por conta disso, a Defesa Civil anunciou a mudança para nível atenção devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de chuva. Essa precipitação acontece em virtude de uma frente fria vindo da região sul com rajadas de ventos.
Ainda de acordo com a Codesal, nas últimas 24 horas foram registrados grandes volumes nos bairros de Sete abril - Bosque Real (127,6mm), Nova Brasília (126,8mm), Brotas - Codesal (120mm) e Arenoso (118mm).
Leia Também:
O Portal A TARDE apurou que há alagamentos nas avenidas Regis Pacheco, no bairro do Uruguai, Baixa do Fiscal (obras do VLT) e Avenida San Martin. Também foi registrado alagamento na Rua Professor Moura Bastos, no IAPI, e na Travessa de Xangô em Itapuã.
Algumas localidades como a Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no Barbalho, uma árvore de grande porte caiu e derrubou um poste. Uma equipe da Secretaria de Manutenção já está no local para proceder a remoção. Além disso, outra árvore caiu na Avenida Luís Eduardo Magalhães.
Confira os pontos de alagamento:
Rua Direta do Uruguai, em Salvador | Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar no Barbalho | Bairro do Uruguai | Baixa do Fiscal | Avenida San Martin |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes