Chuva intensa: Salvador tem diversos pontos de alagamentos nesta quarta

A capital baiana vem sofrendo nas últimas horas com grande volumes de chuvas. Segundo informações da Codesal, foi registrado 85,4 mm nas últimas 12 horas sendo que o volume esperado para o mês de novembro é de 108 milímetros.

Por conta disso, a Defesa Civil anunciou a mudança para nível atenção devido ao risco de deslizamentos de terra e previsão de continuidade de chuva. Essa precipitação acontece em virtude de uma frente fria vindo da região sul com rajadas de ventos.

Ainda de acordo com a Codesal, nas últimas 24 horas foram registrados grandes volumes nos bairros de Sete abril - Bosque Real (127,6mm), Nova Brasília (126,8mm), Brotas - Codesal (120mm) e Arenoso (118mm).

O Portal A TARDE apurou que há alagamentos nas avenidas Regis Pacheco, no bairro do Uruguai, Baixa do Fiscal (obras do VLT) e Avenida San Martin. Também foi registrado alagamento na Rua Professor Moura Bastos, no IAPI, e na Travessa de Xangô em Itapuã.

Algumas localidades como a Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, no Barbalho, uma árvore de grande porte caiu e derrubou um poste. Uma equipe da Secretaria de Manutenção já está no local para proceder a remoção. Além disso, outra árvore caiu na Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Confira os pontos de alagamento: