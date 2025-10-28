Menu
SALVADOR
SALVADOR

Chuva dá trégua e Salvador retorna ao nível de normalidade

Temporais provocaram problemas na capital baiana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/10/2025 - 15:17 h | Atualizada em 28/10/2025 - 17:00
Codesal anuncia retorno ao estado de normalidade
Codesal anuncia retorno ao estado de normalidade -

Depois das fortes chuvas que foram protagonistas na última semana, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) anunciou que a capital baiana vai retornar ao estado de normalidade nesta quarta-feira, 28.

Agora, o nível vai retornar para o de observação, por causa do acumulado de chuvas abaixo a 40mm em 72 horas e ausência de fortes chuvas nas próximas 48 horas. Para anunciar a mudança de estágio, as sirenes serão ativadas conforme Protocolo Preventivo de Defesa Civil.

Codesal anuncia mudança de estado
Codesal anuncia mudança de estado | Foto: Divulgação | Codesal

A cidade de Salvador estava no nível de alerta laranja por conta das fortes chuvas e ventos registrados na capital baiana. O dia mais afetado pelas precipitações foi a última quarta-feira, 22.

Nesse dia, as ocorrências mais acionadas foram:

  • desabamento, 46 casos;
  • deslizamentos de terra, 20;
  • árvores ameaçando cair, 21;
  • Infiltrações, 15;
  • desabamentos totais e parciais de muros, 9 no total;
  • destelhamentos, 5;
  • rompimento de pista e um poste ameaçando cair, 1.

Acumulados de chuvas no mês

No mês de outubro, as dez regiões com os maiores volumes de chuva foram:

  1. Boca da mata: 300 mm;
  2. Nova Brasília: 287,6 mm;
  3. Águas Claras: 268.4 mm;
  4. Mirante de Periperi: 267,4 mm;
  5. Marechal Rondon: 265,2 mm;
  6. Barro Duro: 265 mm;
  7. Capelinha: 2660,4 mm;
  8. Cajazeiras VIII: 259,6 mm;
  9. Dom Avelar: 255,6 mm;
  10. Valéria: 255,4 mm.

