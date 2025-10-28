SALVADOR
Chuva dá trégua e Salvador retorna ao nível de normalidade
Temporais provocaram problemas na capital baiana
Depois das fortes chuvas que foram protagonistas na última semana, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) anunciou que a capital baiana vai retornar ao estado de normalidade nesta quarta-feira, 28.
Agora, o nível vai retornar para o de observação, por causa do acumulado de chuvas abaixo a 40mm em 72 horas e ausência de fortes chuvas nas próximas 48 horas. Para anunciar a mudança de estágio, as sirenes serão ativadas conforme Protocolo Preventivo de Defesa Civil.
A cidade de Salvador estava no nível de alerta laranja por conta das fortes chuvas e ventos registrados na capital baiana. O dia mais afetado pelas precipitações foi a última quarta-feira, 22.
Nesse dia, as ocorrências mais acionadas foram:
- desabamento, 46 casos;
- deslizamentos de terra, 20;
- árvores ameaçando cair, 21;
- Infiltrações, 15;
- desabamentos totais e parciais de muros, 9 no total;
- destelhamentos, 5;
- rompimento de pista e um poste ameaçando cair, 1.
Acumulados de chuvas no mês
No mês de outubro, as dez regiões com os maiores volumes de chuva foram:
- Boca da mata: 300 mm;
- Nova Brasília: 287,6 mm;
- Águas Claras: 268.4 mm;
- Mirante de Periperi: 267,4 mm;
- Marechal Rondon: 265,2 mm;
- Barro Duro: 265 mm;
- Capelinha: 2660,4 mm;
- Cajazeiras VIII: 259,6 mm;
- Dom Avelar: 255,6 mm;
- Valéria: 255,4 mm.
