Chuva dá trégua e Salvador retorna ao nível de normalidade

Codesal anuncia retorno ao estado de normalidade - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Depois das fortes chuvas que foram protagonistas na última semana, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) anunciou que a capital baiana vai retornar ao estado de normalidade nesta quarta-feira, 28.

Agora, o nível vai retornar para o de observação, por causa do acumulado de chuvas abaixo a 40mm em 72 horas e ausência de fortes chuvas nas próximas 48 horas. Para anunciar a mudança de estágio, as sirenes serão ativadas conforme Protocolo Preventivo de Defesa Civil.

Codesal anuncia mudança de estado | Foto: Divulgação | Codesal

A cidade de Salvador estava no nível de alerta laranja por conta das fortes chuvas e ventos registrados na capital baiana. O dia mais afetado pelas precipitações foi a última quarta-feira, 22.

Nesse dia, as ocorrências mais acionadas foram:

desabamento, 46 casos;

deslizamentos de terra, 20;

árvores ameaçando cair, 21;

Infiltrações, 15;

desabamentos totais e parciais de muros, 9 no total;

destelhamentos, 5;

rompimento de pista e um poste ameaçando cair, 1.

Acumulados de chuvas no mês

No mês de outubro, as dez regiões com os maiores volumes de chuva foram: