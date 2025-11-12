Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Urgente! Casa desaba e deixa pessoas soterradas em Cajazeiras

Imóvel desabou em meio as fortes chuvas que atingem a capital baiana

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/11/2025 - 10:56 h
O desabamento ocorreu em meio às fortes chuvas
O desabamento ocorreu em meio às fortes chuvas

Uma casa desabou na manhã desta quarta-feira, 12, na Rua Manoel José, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, deixando um casal soterrado. A ocorrência ocorreu em meio às fortes chuvas que atingem a capital baiana desde as primeiras horas do dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para uma unidade de saúde. A ocorrência foi registrada na Rua Manoel José, nas proximidades do Shopping Cajazeiras e da Oficina Estrela.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Ainda não há informações sobre estado de saúde delas.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e aguarda mais informações sobre o ocorrido.

Leia Também:

Chuva em Salvador: vento atinge 59 km/h e assusta moradores
Chuva intensa: Salvador tem diversos pontos de alagamentos nesta quarta
Porteiro que agrediu colega de trabalho com capacete foi demitido

Cajazeiras lidera ocorrências

De acordo com o último balanço da Codesal, o bairro de Cajazeiras lidera o número de ocorrências registradas nesta quarta-feira, 12, com 18 registros relacionados às fortes chuvas que atingem a capital baiana. Entre os casos estão desabamentos parciais, deslizamentos de terra e avaliações de área por risco estrutural.

Outros bairros com altos índices de chamados foram Cabula/Tancredo Neves (16), Pau da Lima (15) e Itapuã/Ipitanga (8). Ao todo, 94 ocorrências foram contabilizadas até o momento em diferentes regiões da cidade.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que a cidade entrou em nível de atenção devido ao risco de deslizamentos de terra e à previsão de continuidade da chuva nas próximas horas. O órgão orienta que, em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199.

Tags:

CAJAZEIRAS Chuvas corpo de bombeiros defesa civil desabamento Salvador

