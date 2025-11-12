Chuva em Salvador: vento atinge 59 km/h e assusta moradores

O tempo permanece chuvoso em Salvador nesta quarta-feira, 12 - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Salvador amanheceu debaixo de forte chuva nesta quarta-feira, 12. Segundo a Defesa Civil (Codesal), a velocidade do vento registrada pela boia meteorológica na Barra, na terça-feira, 11, chegou a atingir 59 km/h, a mais forte.

Na Vila Naval, também na Barra, as rajadas chegaram a 55,1 km/h. Já em Canabrava, na região do Barradão, marcou mais alta, com ventos de até 51,5 km/h. E Ondina registrou 46,4 km/h.

Confira os locais onde o vento foi mais forte em Salvador:

| Foto: Divulgação | Codesal

Previsão do tempo

O tempo permanece chuvoso em Salvador nesta quarta-feira, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira, 13, mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

A previsão é de trégua nas chuvas na próxima sexta-feira, 14, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Porém, os ventos permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.

Já no sábado, 15, e no domingo, 16, devem ser de tempo firme, com probabilidade de chuva em torno de 10%. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C. No domingo, a velocidade dos ventos pode voltar a aumentar, atingindo até 28 km/h.