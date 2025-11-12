Salvador já acumula mais da metade da chuva prevista para novembro

Média histórica de chuva para todo o mês de novembro em Salvador é de aproximadamente 108 mm - Foto: Rodrigo Tardio | AG A TARDE

A madrugada desta quarta-feira, 12, foi marcada por chuva intensa em Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), choveu 71,4 milímetros nas últimas seis horas e 85,4 milímetros nas últimas 12 horas, mais da metade da média prevista para todo o mês de novembro.

A média climatológica de chuva para todo o mês é de aproximadamente 108 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Segundo a Codesal, chuvas acima de 70 milímetros em 24 horas podem representar risco de alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.

Bairros mais afetados

Entre as 23h e as 5h, o maior acumulado foi registrado em Sete de Abril – Bosque Real (71,4 mm), seguido de Dom Avelar (68,2 mm) e Pirajá (66 mm). Outros bairros também apresentaram índices elevados, como Nova Brasília (64,4 mm), Canabrava (62,4 mm), Castelo Branco (62,2 mm), São Marcos – Baixa de Santa Rita (62,4 mm) e Brotas – Codesal (61,6 mm), indicando concentração das chuvas nas áreas centrais e mais populosas da cidade.

Previsão para os próximos dias

As fortes chuvas devem continuar em Salvador até esta quinta-feira (13), conforme a previsão divulgada pela Codesal na segunda-feira (10). A umidade relativa do ar permanece em torno de 90%, mas os ventos devem perder força, atingindo no máximo 23 km/h. As temperaturas variam entre 21 °C e 28 °C.

A partir de sexta-feira (14), o tempo começa a melhorar, e o fim de semana deve ser de sol e poucas nuvens, com apenas 10% de chance de chuva e temperaturas próximas de 31 °C.

Recomendação

A Defesa Civil recomenda atenção, especialmente para quem mora em áreas de risco. O telefone de emergência da Defesa Civil é o 199.