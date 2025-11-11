Menu
POLÍTICA

Alba aprova projeto que cria alternativas penais na Bahia; entenda

Sessão é marcada por baixa presença de deputados

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/11/2025 - 21:36 h
Alba aprova pacote de projetos do governo Jerônimo
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 11, o Projeto de Lei 25.983/2025, que cria a Política Estadual de Alternativas Penais, de autoria do governo Jerônimo Rodrigues (PT). A sessão foi marcada pela baixa presença de deputados estaduais no Plenário da Casa.

Segundo o texto, serão consideradas 'alternativas penais' medidas cautelares, transações penais, suspensão condicional do processo e técnicas de Justiça restaurativas.

O projeto também como objetivo a "redução da taxa de encarceramento" e "promover" o "fortalecimento da estrutura administrativa" de apoio ao monitoramento da execução das "alternativas penais".

"A Política Estadual de Alternativas Penais orientará as ações do Estado em colaboração com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública e demais órgãos da execução penal na execução de penas e medidas alternativas à prisão, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade", diz trecho do projeto.

O PL ainda prevê que caberá ao Poder Executivo atuar na articulação do desenvolvimento de ações de políticas penais de maneira "permanente" com o Judiciário e órgãos de execução penal.

Art. 7º - O Poder Executivo atuará em permanente articulação com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública e demais órgãos da execução penal, para o desenvolvimento, no âmbito de suas competências, de ações próprias ou conjuntas que aprimorem a execução da Política Estadual de Alternativas Penais

Alternativas penais propostas

  • Medidas cautelares diversas da prisão
  • Transação penal
  • Suspensão condicional do processo
  • Suspensão condicional da pena privativa de liberdade
  • Penas restritivas de direitos
  • Acordo de não persecução penal
  • Medidas protetivas de urgência em razão da prática de violência doméstica familiar contra a mulher
  • Técnicas de Justiça restaurativa

Outros projetos

A Alba também aprovou o Projeto de Lei 26.025/2025, de autoria do governo Jerônimo Rodrigues, que altera o artigo 4° da Lei N 12.371, que discute a Região Integrada da Segurança Pública (RISP).

Os deputados estaduais ainda aprovaram o PL 26.018/2025, do Ministério Público, que altera a estrutura organização das procuradorias e promotorias de Justiça dentro do órgão.

