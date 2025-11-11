Alba aprova projeto que cria alternativas penais na Bahia; entenda

Alba aprova pacote de projetos do governo Jerônimo - Foto: Divulgação | Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 11, o Projeto de Lei 25.983/2025, que cria a Política Estadual de Alternativas Penais, de autoria do governo Jerônimo Rodrigues (PT). A sessão foi marcada pela baixa presença de deputados estaduais no Plenário da Casa.

Segundo o texto, serão consideradas 'alternativas penais' medidas cautelares, transações penais, suspensão condicional do processo e técnicas de Justiça restaurativas.

O projeto também como objetivo a "redução da taxa de encarceramento" e "promover" o "fortalecimento da estrutura administrativa" de apoio ao monitoramento da execução das "alternativas penais".

"A Política Estadual de Alternativas Penais orientará as ações do Estado em colaboração com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública e demais órgãos da execução penal na execução de penas e medidas alternativas à prisão, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade", diz trecho do projeto.

O PL ainda prevê que caberá ao Poder Executivo atuar na articulação do desenvolvimento de ações de políticas penais de maneira "permanente" com o Judiciário e órgãos de execução penal.

Art. 7º - O Poder Executivo atuará em permanente articulação com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública e demais órgãos da execução penal, para o desenvolvimento, no âmbito de suas competências, de ações próprias ou conjuntas que aprimorem a execução da Política Estadual de Alternativas Penais

Alternativas penais propostas

Medidas cautelares diversas da prisão

Transação penal

Suspensão condicional do processo

Suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Penas restritivas de direitos

Acordo de não persecução penal

Medidas protetivas de urgência em razão da prática de violência doméstica familiar contra a mulher

Técnicas de Justiça restaurativa

Outros projetos

A Alba também aprovou o Projeto de Lei 26.025/2025, de autoria do governo Jerônimo Rodrigues, que altera o artigo 4° da Lei N 12.371, que discute a Região Integrada da Segurança Pública (RISP).

Os deputados estaduais ainda aprovaram o PL 26.018/2025, do Ministério Público, que altera a estrutura organização das procuradorias e promotorias de Justiça dentro do órgão.