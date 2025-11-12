Salvador registra em 12 horas mais chuva que o esperado para todo mês

Codesal segue em plantão ininterrupto, 24 horas por dia, atendendo à população pelo telefone 199 - Foto: José Simões/Ag. A TARDE.

A capital baiana enfrenta um cenário de alerta após a passagem de uma intensa frente fria. O boletim recente da Defesa Civil (Codesal) revela que, em apenas 12 horas, o volume de chuva atingiu a marca de 128 mm, superando de forma inesperada a média pluviométrica histórica de 108,2 mm prevista para todo o mês de novembro.

Com bairros como Nova Brasília (157,6 mm), Brotas (152,2 mm) e Bosque Real (150,8 mm) registrando os maiores acumulados nas últimas 24 horas, o risco iminente de deslizamentos de terra levou a Defesa Civil a elevar o protocolo de segurança para o Nível de Atenção.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O meteorologista do Cemadec, Giuliano Carlos do Nascimento, confirmou que o fenômeno é uma frente fria, acompanhada de fortes rajadas de vento, e não uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), como se especulava.

As consequências das chuvas já são sentidas, com o registro de um desabamento em Cajazeiras 2, onde duas pessoas ficaram soterradas e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, além do desprendimento de uma geomanta em Narandiba, causado pela ruptura da drenagem.

| Foto: José Simões/Ag. A TARDE

A Codesal segue em plantão ininterrupto, 24 horas por dia, atendendo à população pelo telefone 199. A Defesa Civil reitera a importância de se manter informado, incentivando os cidadãos a se cadastrarem no serviço de alerta gratuito, enviando SMS com o CEP para o número 40199.