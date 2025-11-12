Menu
NÍVEL DE ATENÇÃO

Salvador registra em 12 horas mais chuva que o esperado para todo mês

Nova Brasília, Brotas e Bosque Real registraram os maiores acumulados nas últimas 24 horas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

12/11/2025 - 13:43 h | Atualizada em 12/11/2025 - 15:51
Codesal segue em plantão ininterrupto, 24 horas por dia, atendendo à população pelo telefone 199
Codesal segue em plantão ininterrupto, 24 horas por dia, atendendo à população pelo telefone 199

A capital baiana enfrenta um cenário de alerta após a passagem de uma intensa frente fria. O boletim recente da Defesa Civil (Codesal) revela que, em apenas 12 horas, o volume de chuva atingiu a marca de 128 mm, superando de forma inesperada a média pluviométrica histórica de 108,2 mm prevista para todo o mês de novembro.

Com bairros como Nova Brasília (157,6 mm), Brotas (152,2 mm) e Bosque Real (150,8 mm) registrando os maiores acumulados nas últimas 24 horas, o risco iminente de deslizamentos de terra levou a Defesa Civil a elevar o protocolo de segurança para o Nível de Atenção.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador registra em 12 horas mais chuva que o esperado para todo mês
Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O meteorologista do Cemadec, Giuliano Carlos do Nascimento, confirmou que o fenômeno é uma frente fria, acompanhada de fortes rajadas de vento, e não uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), como se especulava.

Chuva em Salvador: vento atinge 59 km/h e assusta moradores
Chuva intensa: Salvador tem diversos pontos de alagamentos nesta quarta
Salvador já acumula mais da metade da chuva prevista para novembro

As consequências das chuvas já são sentidas, com o registro de um desabamento em Cajazeiras 2, onde duas pessoas ficaram soterradas e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, além do desprendimento de uma geomanta em Narandiba, causado pela ruptura da drenagem.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador registra em 12 horas mais chuva que o esperado para todo mês
Foto: José Simões/Ag. A TARDE

A Codesal segue em plantão ininterrupto, 24 horas por dia, atendendo à população pelo telefone 199. A Defesa Civil reitera a importância de se manter informado, incentivando os cidadãos a se cadastrarem no serviço de alerta gratuito, enviando SMS com o CEP para o número 40199.

alagamento Chuva codesal deslizamento de terra

x