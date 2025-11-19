Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia

A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com granizo para a Bahia, válido até esta quarta-feira, 19.

O alerta também foi feito para Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia e o Distrito Federal

A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O Inmet aponta baixo risco de cortes de energia, queda de galhos, danos em plantações e alagamentos, mas orienta a população a evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas altas e desligar equipamentos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, é recomendado acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.