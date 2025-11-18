DIREITO ASSEGURADO
Alba aprova projeto que beneficia servidores sindicalizados
Proposta segue para a sanção do governador Jerônimo Rodrigues
Por Anderson Ramos
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 18, o projeto de lei enviado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) que assegura ao servidor afastado em virtude de disponibilidade para exercício de mandato eletivo em diretoria de sindicato as gratificações com base na sua atividade.
Leia Também:
Os sindicalistas terão direito a media percentual dos últimos 12 meses percebidos a título de Gratificação de Atividade Fiscal e Gratificação Especial por Produtividade e também ao percentual ou valor nominal percebido no mês anterior ao afastamento do servidor.
Aprovado por unanimidade, o projeto segue para a sanção do governador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes