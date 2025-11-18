Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PEC

Alba aprova aumento de idade para ingresso nos Tribunais de Contas

Alteração na lei pode beneficiar candidatos qu estão na disputa por nomeação

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/11/2025 - 19:14 h
Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM).
Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM). -

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 176/2025 que permite o aumento da idade limite para ingresso no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) e dos Municípios (TCM-BA), de 65 para 70 anos, foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira, 18.

Leia Também:

Jerônimo autoriza reajuste de 9% para servidores da Alba, TCE e TCM
Vaga no TCM deverá ser ocupada por procurador de contas
Rosemberg, no furacão, quer abrir as portas do paraíso para velhos

A proposta, de autoria do líder do governo Rosemberg Pinto (PT), determina que somente serão investidos na função, brasileiros maiores de 35 e até 70 anos de idade, de idoneidade moral e reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, com mais de dez anos de exercício de função ou atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Rosemberg, a alteração do limite de 70 anos para nomeação aos tribunais superiores já foi realizada no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Trabalho e Superior Tribunal Militar.

Interessados

A alteração no texto pode beneficiar dois nomes cotados para os tribunais de contas da Bahia: o deputado federal Josias Gomes (PT) e o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD).

Josias Gomes, que tem 69 anos, é o mais cotado para substituir Pedro Lino, falecido em 2024, no TCE. Já o ex-presidente da ALBA, Adolfo Menezes, tem 66 anos e é cotado para substituir o atual presidente do TCM, Francisco Netto, que se aposenta em agosto de 2026.

Para entrar em vigor, a PEC precisa passar ela sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

idade limite TCE-BA tcm-ba tribunal de contas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM).
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM).
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM).
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM).
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x