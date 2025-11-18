Alba aprova aumento de idade para ingresso nos Tribunais de Contas

Fachada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e dos Municípios (TCM). - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 176/2025 que permite o aumento da idade limite para ingresso no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) e dos Municípios (TCM-BA), de 65 para 70 anos, foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira, 18.

A proposta, de autoria do líder do governo Rosemberg Pinto (PT), determina que somente serão investidos na função, brasileiros maiores de 35 e até 70 anos de idade, de idoneidade moral e reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, com mais de dez anos de exercício de função ou atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Rosemberg, a alteração do limite de 70 anos para nomeação aos tribunais superiores já foi realizada no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Trabalho e Superior Tribunal Militar.

Interessados

A alteração no texto pode beneficiar dois nomes cotados para os tribunais de contas da Bahia: o deputado federal Josias Gomes (PT) e o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD).

Josias Gomes, que tem 69 anos, é o mais cotado para substituir Pedro Lino, falecido em 2024, no TCE. Já o ex-presidente da ALBA, Adolfo Menezes, tem 66 anos e é cotado para substituir o atual presidente do TCM, Francisco Netto, que se aposenta em agosto de 2026.

Para entrar em vigor, a PEC precisa passar ela sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT).