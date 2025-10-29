Rosemberg Pinto reforça que “saúde do município é a atenção básica”

Rosemberg ressaltou ainda que cada esfera de governo deve cumprir seu papel, mas que a parceria entre governo federal, estadual e municipal é essencial - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) comentou, na manhã desta quarta-feira, 29, sobre a gestão da saúde nos municípios baianos e destacou a importância da cooperação entre diferentes esferas do governo.

O parlamentar afirmou que, embora alguns gestores municipais apontem o Estado como responsável pela falta de apoio à saúde, a competência principal pela atenção básica é do próprio município.

“A saúde do município é a atenção básica. É de responsabilidade do município. Aqui o governo está cuidando para ajudar o atendimento à atenção básica, não há que falar em crítica ao governo do Estado”, afirmou.

Rosemberg ressaltou ainda que cada esfera de governo deve cumprir seu papel, mas que a parceria entre governo federal, estadual e municipal é essencial, especialmente para municípios com arrecadação limitada.

“Cada um tem que fazer o seu papel, mas também não vamos criticar os municípios porque, às vezes, não têm a arrecadação suficiente. Por isso, é uma parceria: governo federal, governo do Estado, governo do município, todos juntos para cuidar da saúde da Bahia”, completou.