Entenda como projeto antifacção pode acabar com o crime organizado

A megaoperação de grande letalidade realizada nesta terça-feira, 28, pelas forças de segurança do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV) trouxe à tona os obstáculos que a classe política enfrenta para aprovar medidas efetivas de combate à criminalidade organizada.

Na última semana passada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou à Casa Civil o “projeto antifacção”, uma proposta que estabelece penas de até 30 anos para crimes praticados por integrantes de organizações criminosas.

O projeto ainda precisa passar pela análise do Congresso Nacional, sem data definida para votação na Câmara e no Senado, e ser sancionado pelo presidente Lula (PT) antes de entrar em vigor.

