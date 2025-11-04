Rosemberg, no furacão, quer abrir as portas do paraíso para velhos

Publicado terça-feira, 04 de novembro de 2025 às 10:05 h • Atualizada em 05/11/2025 às 7:51 | Autor:

Antonio Carlos Magalhães, o ACM, já dizia: “Os tribunais de contas são os lugares para arquivarmos os amigos”.

Na mosca. Os que integram os tribunais têm cargos vitalícios com direito ao mais alto salário legalmente permitido e se aposentam idem. Nos tribunais de contas só entram os abençoados do poder.

Hoje, a lei limita a idade máxima para ingressar num tribunal em 65 anos. Rosemberg Pinto (PT) entrou no olho de um tititi porque apresentou uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, na Bahia, ampliando a idade mínima a 70 anos. Aos 75 anos, manda a lei, os titulares de tribunais se aposentam compulsoriamente.

Rosemberg diz que teve apenas a pretensão de fazer um ajuste, já que a legislação federal já estabelece 70 para os tribunais federais. E que não quis beneficiar ninguém em particular.

Florence – E não parece mesmo. No entorno do poder, hoje, o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) era um nome sempre citado, mas diz que está fora:

– Em janeiro último, eu completei 70 anos.

Outro, Afonso Florence, completou 65 anos mês passado. Ou seja, pela lei atual, para ele é agora ou nunca. A não ser que a lei mude, o que o deixaria em situação melhor.

Desde agosto, Antônio Honorato se aposentou do TCE e a vaga está até hoje aberta. Dizem nos meios políticos que é Otto Alencar, o senador, quem vai indicar. Otto diz que Jerônimo nada conversou com ele. Certo é que, no momento atual, a PEC de Rosemberg cai como sopa.

Na ‘Era Jerônimo’, há três vagas abertas entre TCM e TCE

Existem três vagas abertas nos tribunais de contas baianos, uma no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e duas no Tribunal de Contas do Estado (TCE) esperando Jerônimo decidir.

No TCM, Mário Negromonte se aposentou em 3 de julho deste ano. A vaga é do Ministério Público, que indicou a lista tríplice com Aline Paim, Guilherme Macedo e Camila Vasques, esta esposa do deputado federal Mário Negromonte Jr. (PP). No TCE, tem a vaga de Pedro Lino, falecido em setembro de 2024, e Antônio Honorato, que se aposentou em agosto.

Convém lembrar que Chico Neto, o presidente do TCM, que assumiu em 1999, quando tinha 48 anos, o último indicado da Era ACM, completará 75 anos, quando deve se aposentar compulsoriamente, 9 de agosto de 2026. É mais uma vaga à vista.

Com Ivana vai tudo bem

Embora a notícia de que a deputada Ivana Bastos (PSD) foi internada ontem tenha causado preocupações, no fim da tarde, com as notícias atualizadas, o clima entre deputados era de tranquilidade.

Ela teve enterocolite (distúrbios intestinais), chegou a ir para a UTI, mas a expectativa é a de que logo retomará as atividades, hoje ou amanhã. A vice-presidente, Fátima Nunes (PT), sequer assumiu a presidência.

Tucanos estão inquietos entre Bruno e o governo

Embora Carlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador, diga que o PSDB pode largar a base de Bruno Reis, prefeito de Salvador, o deputado estadual Tiago Correia, que é o líder da oposição na Alba, diz que qualquer decisão será debatida coletivamente, mas ressalva:

– Temos a Secretaria da Saúde na prefeitura de Salvador, mais aliança que essa eu não consigo visualizar. Mas, claro que qualquer declaração de Muniz ou de qualquer outro membro será ouvida pelo grupo. O que eu não posso dizer é que, hoje, não fazemos parte do grupo de ACM Neto.

Entre tucanos, se diz que a Secretaria da Saúde de Salvador está endividada, soma pouco ou nada.

REGISTROS

Mãe Bernadete

Assassinada em 17 de agosto de 2023 por traficantes, Mãe Bernadete Pacífico, líder quilombola e ialorixá do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, terá a memória reverenciada amanhã, em sessão especial no plenarinho da Alba, iniciativa da deputada Maria Del Carmen (PT).

Mais quente

Ibotirama, que em março registrou a maior temperatura do Brasil, chegou ao topo domingo: 38,5 graus, a maior do País, diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Lá, apesar de estar às margens do São Francisco, chegar a 40° é normal.

No Jequitinhonha

Caminhoneiros que trafegam pela Bahia dizem que passar pelo extremo sul virou um flagelo. O desvio da ponte sobre o rio Jequitinhonha, conhecido como Estrada da Veracel, é de barro, caminhões e carretas desabam em valetas e os engarrafamentos são quilométricos.

Dois Alckmin

Publicamos, domingo, que, em 2006, “Lula derrotou José Maria Alckmin, hoje seu vice”. O amigo Osmil Rocha nos puxou a orelha: Lula derrotou foi Geraldo Alckmin, hoje vice dele, ex-governador de São Paulo. O Alckmin primeiro citado é mineiro, nada a ver.

*Com colaboração de Marcos Vinicius