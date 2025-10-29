Menu
AUMENTO SALARIAL

Jerônimo autoriza reajuste de 9% para servidores da Alba, TCE e TCM

Saiba quando começarão a ser pagos o acréscimo salarial

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

29/10/2025 - 9:44 h
Salário mensal
Salário mensal -

Os servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e dos Tribunais de Contas dos Municípios (TCM) e do Estado (TCE) terão reajuste salarial de 9% pago de forma escalonada a partir do mês de novembro.

O aumento nos vencimentos mensais desta categoria foi autorizado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quarta-feira, 29, e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os pagamentos seguirão o seguinte cronograma:

  • 4,5% em novembro, com retroativo de outubro;
  • 4,5% em maio de 2026, com retroativo de abril.

Ambas as propostas foram aprovadas na Alba, em sessão ordinária, antes de ser sancionada pelo chefe do Executivo.

O aumento salarial vale para as seguintes categorias:

  • Cargos efetivos;
  • Cargos em comissão;
  • Funções gratificadas;
  • Pensionistas.

Custo aos cofres do TCM

Apesar da previsão inicial de um impacto de R$ 1.253.198,22 para o ano de 2025, o texto implica uma despesa na ordem de R$ 200.606.782,39 para 2026, enquanto para 2027, a expectativa é de que um investimento de R$ 203.024.490,95.

Veja os custos anuais do TCM

  • 2025: R$ 1.253.198,22;
  • 2026: R$ 200.606.782,39;
  • 2027: R$ 203.024.490,95.

