DECISÃO

Vaga no TCM deverá ser ocupada por procurador de contas

Novo conselheiro será indicado pelo governador a partir de uma lista tríplice

Por Redação

01/08/2025 - 7:16 h | Atualizada em 01/08/2025 - 7:58
Novo conselheiro do TCM deverá ser procurador de contas
Novo conselheiro do TCM deverá ser procurador de contas

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), decidiram na sessão desta quinta-feira, 31, que a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Mário Negromonte, no último dia 10 de julho, deverá ser ocupada por um integrante do Ministério Público de Contas junto ao TCM.

O novo conselheiro será indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues a partir de uma lista tríplice elaborada com base no critério de antiguidade.

A definição atende o artigo 94, inciso I da Constituição da Bahia e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal – em obediência à proporcionalidade constitucional exigida na composição das cortes de contas.

Favorita

A decisão abre caminho para a indicação da favorita ao posto, a procuradora Camila Vasquez, esposa do deputado federal e presidente do PP na Bahia, Mário Negromonte Júnior, e nora de Mário Negromonte.

A lista tríplice deve ser composta também por Aline Rego e Guilherme Macedo, que correm por fora na disputa.

O nome escolhido pelo governador ainda precisará passar por uma sabatina na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) antes da nomeação ao cargo.

Nova composição

Com a decisão, o TCM passará a ter a composição paritária prevista pela Constituição, com quatro conselheiros indicados pela Assembleia Legislativa (Francisco de Souza Andrade Netto, Paulo Rangel, Nelson Pellegrino e Aline Peixoto); e três indicados pelo governador do Estado, sendo um de livre escolha (Plínio Carneiro Filho), outro escolhido entre os auditores (Ronaldo Sant’Anna) e o terceiro – a ser nomeado – escolhido entre os membros do MPC.

x