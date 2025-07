TCM se despede de Mário Negromonte após 11 anos

Conselheiro Mário Negromonte - Foto: Divulgação | TCM-BA

O conselheiro Mário Negromonte deixou o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) nesta quinta-feira, 3, em razão da aposentadoria compulsória imposta aos servidores de 75 anos.

O conselheiro, agora aposentado, passou 11 anos na Corte e será substituído no cargo por um integrante do Ministério Público de Contas a ser escolhido pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e aprovado pela Assembleia Legislativa (ALBA).

O prazo para a escolha do novo conselheiro ainda não foi definido.

Sessão

Antes de deixar o TCM, o conselheiro foi homenageado, após relatar e emitir parecer prévio referendado pelos demais conselheiros recomendando a aprovação com ressalvas das contas anuais do exercício de 2022 das prefeituras de Feira de Santana, Santana (voto-vista) e de Serra do Ramalho.

O presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto fez o discurso de homenagem e lembrou a contribuição que Mário Negromonte deu, ao longo de mais de uma década, para o engrandecimento do TCM e lamentou “não só a perda do convívio diário enriquecedor com o homem público, mas também com o amigo”.

O presidente ainda definiu Mário Negromonte como um municipalista, que “sabe a importância de um governo sensível às necessidades do povo, de um governo que escute as prioridades e transforme esses anseios em realidade, direcionando para eles os investimentos públicos”.