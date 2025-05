TCM rejeita contas da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos

Tarcísio durante campanha eleitoral - Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) rejeitou, nesta quinta-feira, 24, as contas da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos, referentes ao exercício financeiro do ano de 2023, na gestão de Tarcísio Pedreira (União Brasil). O relator do processo foi o conselheiro Mário Negromonte.

No parecer, Negromonte apontou uma série de inconsistências nas contas apresentadas pela Prefeitura, como por exemplo na na contabilização das alterações orçamentárias, o que dificulta a transparência dos dados. A baixa arrecadação da dívida ativa também foi outro ponto citado pelo relator do processo.

Negromonte ainda apontouo excesso de despesas com o pessoal, além do limite recomendado de 54%, chegando a 66,77% da Receita Corrente Líquida, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal. A decisão do TCM ainda cabe recurso.

Gestão conturbada

Os quatro primeiros anos da gestão Tarcísio Pedreira, reeleito em 2024, foram marcados por inúmeras polêmicas e embates com a oposição. Além disso, o prefeito ainda contrariou as regras de proteção durante a pandemia da Covid-19, chegando a ser detido.