Lula nomeia presidente da Telebras como novo ministro das Comunicações

Siqueira Filho ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira, 24, o novo ministro das Comunicações do seu governo. Trata-se do atual presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, que já tomou posse do cargo durante encontro com o presidente no Palácio do Planalto.

Siqueira Filho foi indicado ao cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e seu nome foi referendado durante uma reunião ocorrida na noite da quarta-feira, 23. De acordo com a Folha, estavam presentes, além de Lula e Alcolumbre, o líder da bancada na Câmara, Pedro Lucas (União Brasil-MA), o próprio Siqueira Filho, o ex-ministro da pasta, Juscelino Filho, e a ministra Gleisi Hoffmann.

O novo ministro, que teve passagens longas por cargos executivos da Oi e da Telebras, substitui Juscelino Filho no cargo, após o mesmo ter deixado a posição por conta da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), que o acusou de corrupção passiva e desvio de emendas.

Anteriormente, a vaga havia sido oferecida para Pedro Lucas, que recusou o convite, o que causou uma rachadura na relação entre o governo federal e a bancada do União Brasil.

"Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite. Recebo seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para o diálogo institucional, sempre em favor do Brasil", escreveu o deputado em nota oficial.

Para apaziguar a situação, ainda de acordo com informações da Folha de S.Paulo, Alcolumbre teria prometido a Lula que iria indicar um nome de perfil técnico e sem filiação partidária para a posição, culminando na indicação de Siqueira Filho.