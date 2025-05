Lula sai em defesa de Erika Hilton e compra nova briga com Trump

Lula durante encontro com Erika Hilton - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), nesta quinta-feira, 24, ao se encontrar com a parlamentar, que teve seu gênero alterado para masculino pelo governo dos Estados Unidos no visto.

Lula classificou a posição do país presidido por Donald Trump contra a deputada, que é uma mulher trans, como "abominável", e afirmou que a Embaixada Americana não tem o direito de ditar a forma como cada pessoas se identifica.

"Erika, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável. É importante que as deputadas que estão aqui se lembrem, que vocês poderiam chegar na Câmara, fazerem um ofício de todas as deputadas e mandar para o Parlamento Americano dizendo da inconformidade de vocês com a ingerência da Embaixada Americana no documento de uma deputada brasileira. Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é o Brasil e é ela sobretudo, é a ciência, não é o decreto do Trump", disparou Lula.

Posição de Erika

Erika Hilton afirmou, logo após o encontro, ter recebido um posicionamento firme do presidente, diferente da reunião que teve na quarta, 23, com o chanceler Mauro Vieira.

A parlamentar disse que a posição de Lula lhe "alegra" e lhe enche de esperança para continuar a luta em defesa das mulheres.

“Saímos daqui hoje com um posicionamento firme e contundente do presidente da República diante da violência praticada contra mim há alguns dias pela embaixada americana. O presidente usou esse momento para fazer uma fala que me alegra muito e que dá esperança de que nós vamos continuar defendendo todas as mulheres”, afirmou a deputada do Psol.