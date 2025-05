Erika Hilton se reúne com Itamaraty para discutir visto americano

Chanceler Mauro Vieira e deputada Erika Hilton em reunião no Itamaraty - Foto: Reprodução/Redes Sociais/@hiton_erika

A deputada federal Erika Hilton (Psol) esteve no Itamaraty, onde se encontrou com o chanceler Mauro Vieira na última quarta-feira, 23. A iniciativa foi realizada pelo próprio ministro das Relações Exteriores para pedir um esclarecimento aos Estados Unidos, após a parlamentar receber o visto diplomático com os dados no gênero masculino.

De acordo com Itamaraty, as informações serão solicitadas ao país norte-americano em tom cordial, para entender o ocorrido e verificar se é possível evitar que casos assim se repitam. Não haverá viés de cobrança ou algo que aumente ainda mais a tensão já existente entre os governos Lula e Donald Trump.

Nas redes sociais, a deputada compartilhou imagens do encontro com o chanceler e em texto informou que a conversa se trata de uma tentativa na busca por soluções à emissão do visto. “É intolerável que um país viole os acordos mais básicos de convivência internacional e os próprios registros de uma nação soberana”, expressou Erika Hilton.

Confira publicação de Erika Hilton:

Visto

A parlamentar Erika Hilton, que é mulher trans, desistiu de viajar aos Estados Unidos (EUA) para uma palestra após perceber a alteração do seu gênero para o masculino nos documentos.

A deputada tinha uma palestra marcada na Universidade de Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusett, mas após notar erro no visto desistiu e afirmou que iria acionar a Organização das Nações Unidas (ONU) com a acusação de transfobia por parte dos EUA.

Em resposta, a Casa Branca disse que o governo norte-americano considera apenas os sexos masculino e feminino, desde sua concepção, sem possibilidade de mudança.

“A Embaixada dos Estados Unidos informa que os registros de vistos são confidenciais conforme a lei americana e, por política, não comentamos casos individuais. Ressaltamos também que, de acordo com a Ordem Executiva 14168, é política dos EUA reconhecer dois sexos, masculino e feminino, considerados imutáveis desde o nascimento", diz a nota à imprensa.

Queixa de outra parlamentar

A deputada federal e mulher trans, Duda Salabert (PDT-MG), relatou também ter tido o visto para os Estados Unidos alterado para o gênero masculino, após pedido de renovação do documento que estava vencido.

A parlamentar tinha como objetivo da renovação, atender a um convite da Universidade de Harvard para fazer um curso sobre políticas públicas no próximo mês. A deputada relatou que todos os documentos apresentados ao governo estavam no feminino, mas que o consulado estadunidense notou o reconhecimento público brasileiro de Duda Salabert como pessoa trans.

A deputada reafirmou a questão da soberania nacional também apontada por Erika Hilton. “Mais do que transfobia, há uma questão de soberania nacional envolvida: não cabe ao governo dos EUA discordar e refutar os documentos do Brasil”, acrescentou Duda Salabert.