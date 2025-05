Malafaia detona Moraes por intimar Bolsonaro em UTI: “Desgraçado"

Malafaia visitou Bolsonaro na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, - Foto: Reprodução / Instagram

O pastor Silas Malafaia não aliviou nas palavras para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter sido procurado, na quarta-feira, 23, por um oficial de Justiça na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, para ser comunicado de maneira formal sobre a abertura do processo do qual é réu por tentativa de golpe de Estado, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após visitar Bolsonaro, Malafaia conversou com jornalistas e criticou o ministro por ter feito uma citação mesmo com o ex-presidente internado. “Queria saber se tivesse internado um parente de Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça, e que o parente dele estivesse no CTI… Eu queria ver o banzé que esse ministro desgraçado ia fazer! Eu queria saber se ele ia mandar… O que ele mandaria? Prender o hospital inteiro? Como é que um ministro da Suprema Corte do país não tem afeto”, questionou Malafaia.

Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se recuperar de cirurgia no domingo, 13, para tratar uma obstrução intestinal. De acordo com recomendação médica, Bolsonaro não pode receber visitas no leito.

O ex-presidente passou por um procedimento que durou cerca de 12 horas, teve como objetivo a remoção de aderências intestinais e a reconstrução de parte da parede abdominal. Essas alterações são comuns em pacientes que passaram por cirurgias abdominais anteriores e podem causar dor, obstruções e outros sintomas.