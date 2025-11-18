Denúncia contra Eliete Paraguassu ganha peso após novo elemento

Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador. - Foto: Divulgação

A denúncia contra a vereadora Eliete Paraguassu (PSOL) que já tramita no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador (CMS) ganhou ainda mais gravidade com novos elementos apresentados por Cláudio Tinoco (União Brasil).

Na segunda-feira, 17, o edil adicionou itens à acusação de 'denunciação caluniosa' por conta de uma denúncia de racismo da psolista contra ele durante sessão realizada em maio deste ano.

Tinoco tomou a medida por conta de um vídeo postado pela psolista no início deste mês. No registro em questão, Eliete diz que durante a sessão que tratava sobre o reajuste dos professores, no dia 22 de maio, o vereador teria dito que a “Câmara não era o lugar dela”, e que o lugar dela “era na rua junto com o seu povo”, configurando, na avaliação dela, como violência política de gênero e raça.

Segundo Tinoco, a publicação nas redes sociais seria mais uma prova da calúnia que ele estaria sofrendo de Eliete. “Fiz um pedido ao Conselho de Ética para incorporar a denúncia antiga mais esse caso de calúnia, difamação, e quebra de decoro parlamentar. São novos elementos em um novo enquadramento”, disse Tinoco ao Portal A TARDE.

Próximos passos

O prazo para Eliete Paraguassu recorrer da denúncia venceria nesta semana, mas como foram apresentados novos elementos, ela terá mais 15 dias para se manifestar.

O presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal, Alexandre Aleluia (PL), explicou os próximos passos do processo. Caso seja determinada uma punição branda para a vereadora, a decisão será deliberada pelo próprio colegiado.

Em caso de suspensão ou cassação de mandato, a punição será analisada pelo plenário da Casa. Na avaliação de parlamentares ouvidos pela reportagem, a possibilidade da vereadroa perder o mandato é real.