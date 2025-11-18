Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Denúncia contra Eliete Paraguassu ganha peso após novo elemento

Cláudio Tinoco adicionou itens à acusação de 'denunciação caluniosa'

Redação

Por Redação

18/11/2025 - 18:12 h
Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador.
Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador. -

A denúncia contra a vereadora Eliete Paraguassu (PSOL) que já tramita no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador (CMS) ganhou ainda mais gravidade com novos elementos apresentados por Cláudio Tinoco (União Brasil).

Na segunda-feira, 17, o edil adicionou itens à acusação de 'denunciação caluniosa' por conta de uma denúncia de racismo da psolista contra ele durante sessão realizada em maio deste ano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Grupo Gay da Bahia repudia transfobia de filho e ex-marido de Eliete Paraguassu
Eliete Paraguassu tem ex-marido e filho acusados de ataque transfóbico
Eliete Paraguassu é indicada para líderar bancada do Psol na Câmara

Tinoco tomou a medida por conta de um vídeo postado pela psolista no início deste mês. No registro em questão, Eliete diz que durante a sessão que tratava sobre o reajuste dos professores, no dia 22 de maio, o vereador teria dito que a “Câmara não era o lugar dela”, e que o lugar dela “era na rua junto com o seu povo”, configurando, na avaliação dela, como violência política de gênero e raça.

Segundo Tinoco, a publicação nas redes sociais seria mais uma prova da calúnia que ele estaria sofrendo de Eliete. “Fiz um pedido ao Conselho de Ética para incorporar a denúncia antiga mais esse caso de calúnia, difamação, e quebra de decoro parlamentar. São novos elementos em um novo enquadramento”, disse Tinoco ao Portal A TARDE.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Eliete Paraguassu (@elieteparaguassuoficial)

Próximos passos

O prazo para Eliete Paraguassu recorrer da denúncia venceria nesta semana, mas como foram apresentados novos elementos, ela terá mais 15 dias para se manifestar.

O presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal, Alexandre Aleluia (PL), explicou os próximos passos do processo. Caso seja determinada uma punição branda para a vereadora, a decisão será deliberada pelo próprio colegiado.

Em caso de suspensão ou cassação de mandato, a punição será analisada pelo plenário da Casa. Na avaliação de parlamentares ouvidos pela reportagem, a possibilidade da vereadroa perder o mandato é real.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Claudio Tinoco Conselho de Ética denunciação caluniosa Eliete Paraguassu racismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador.
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Eliete Paraguassu, vereadora de Salvador.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x