Eliete Paraguassu é indicada para líderar bancada do Psol na Câmara

Eliete Paraguassu (PSOL) é a primeira quilombola eleita em Salvador - Foto: Divulgação

A vereadora Eliete Paraguassu, primeira quilombola eleita em Salvador, foi indicada pelo PSOL para liderar a bancada do partido no primeiro ano de mandato com a vice-liderança do vereador Professor Hamilton Assis.

O partido, que possui a busca por igualdade como um dos pilares, optou pela alternância anual da liderança entre os dois vereadores eleitos, Eliete Paraguassu e Professor Hamilton Assis

“Salvador é uma cidade profundamente desigual, onde a maioria da população é composta por mulheres negras que não encontram representatividade nesta casa. Por isso, queremos seguir nesse espaço como ato de resistência e a continuidade das experiências dos mandatos de vereadores/as do PSOL, Hilton, Marcos Mendes e as Pretas por Salvador”, explica a vereadora Eliete Paraguassu.

Hamilton Assis lembrou que a bancada do PSOL tem um desafio especial, sobretudo por representar mulheres e homens negros, em uma cidade com profundas desigualdades.

"Não é uma tarefa fácil, porque o nosso povo não se reconhece aqui nesse espaço e por isso não vê esse local como opção a ser ocupado. A representação histórica do poder sempre foi o poder branco para o homem branco, então descortinar isso, mostrar que nós também podemos estar aqui e construir outras possibilidades para o nosso povo se enxergar é fundamental”, disse Hamilton Assis.

Eliete Paraguassu lembrou também que a bancada do PSOL vem para “aquilombar a Câmara de Salvador”, reafirmando a luta ao lado de uma “maioria populacional que não é vista ou ouvida por grande parte dos representantes que aqui estão".

Marisqueira e moradora da Ilha de Maré, Eliete Paraguassu foi eleita por 8.479 votos. Hamilton Assis, nasceu na capital baiana e iniciou a militância cruzando os bairros periféricos de Salvador, sendo eleito com 7.691 votos.