REAJUSTE
Tarifas do pedágio da BA-099 terão aumento; confira novos valores
Mudanças passam a valer a partir do sábado, 22
Por Victoria Isabel
As tarifas de pedágio da BA-099 serão reajustadas em 5,13%, a partir de sábado, 22. Segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela rodovia, o aumento corresponde à revisão tarifária anual, calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).
Com o ajuste, carros de passeio passarão a pagar R$ 9,80 em dias úteis e R$ 14,70 nos feriados (veja tabela completa abaixo).
A BA-099 administrada pela CLN possui 217 km de extensão, começando na Ponte do Rio Joanes, entre Lauro de Freitas e Camaçari, e seguindo até Jandaíra, na divisa com Sergipe.
Leia Também:
Confira as tarifas atualizadas:
Automóvel, caminhonetes e furgão
- R$ 9,80 (dias úteis) | R$ 14,70 (feriados e finais de semana)
Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão
- R$ 19,70 (dias úteis) | R$ 29,50 (feriados e finais de semana)
Automóvel c/semi-reboque e caminhonete c/semi-reboque
- R$ 14,70 (dias úteis) | R$ 22,10 (feriados e finais de semana)
Caminhão, caminhão trator, caminhão trator c/semi-reboque e ônibus
- R$ 29,50 (dias úteis) | R$ 44,20 (feriados e finais de semana)
Automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque
- R$ 19,70 (dias úteis) | R$ 29,50 (feriados e finais de semana)
Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque
- R$ 39,30 (dias úteis) | R$ 59 (feriados e finais de semana)
Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque - categoria superior
- R$ 49,10 (dias úteis) | R$ 73,70 (feriados e finais de semana)
Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque - categoria máxima
- R$ 59 (dias úteis) | R$ 88,50 (feriados e finais de semana)
Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor
- R$ 4,90 (dias úteis) | R$ 7,40 (feriados e finais de semana)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes