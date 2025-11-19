Menu
HOME > BAHIA
REAJUSTE

Tarifas do pedágio da BA-099 terão aumento; confira novos valores

Mudanças passam a valer a partir do sábado, 22

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 8:11 h | Atualizada em 19/11/2025 - 8:48
A BA-099 é administrada pela CLN
As tarifas de pedágio da BA-099 serão reajustadas em 5,13%, a partir de sábado, 22. Segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela rodovia, o aumento corresponde à revisão tarifária anual, calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

Com o ajuste, carros de passeio passarão a pagar R$ 9,80 em dias úteis e R$ 14,70 nos feriados (veja tabela completa abaixo).

A BA-099 administrada pela CLN possui 217 km de extensão, começando na Ponte do Rio Joanes, entre Lauro de Freitas e Camaçari, e seguindo até Jandaíra, na divisa com Sergipe.

Confira as tarifas atualizadas:

Automóvel, caminhonetes e furgão

  • R$ 9,80 (dias úteis) | R$ 14,70 (feriados e finais de semana)

Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão

  • R$ 19,70 (dias úteis) | R$ 29,50 (feriados e finais de semana)

Automóvel c/semi-reboque e caminhonete c/semi-reboque

  • R$ 14,70 (dias úteis) | R$ 22,10 (feriados e finais de semana)

Caminhão, caminhão trator, caminhão trator c/semi-reboque e ônibus

  • R$ 29,50 (dias úteis) | R$ 44,20 (feriados e finais de semana)

Automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque

  • R$ 19,70 (dias úteis) | R$ 29,50 (feriados e finais de semana)

Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque

  • R$ 39,30 (dias úteis) | R$ 59 (feriados e finais de semana)

Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque - categoria superior

  • R$ 49,10 (dias úteis) | R$ 73,70 (feriados e finais de semana)

Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semi-reboque - categoria máxima

  • R$ 59 (dias úteis) | R$ 88,50 (feriados e finais de semana)

Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor

  • R$ 4,90 (dias úteis) | R$ 7,40 (feriados e finais de semana)

