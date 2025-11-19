VÍDEO: incêndio de grandes proporções atinge regiões de Mucugê

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região de Mucugê, na Chapada Diamantina, nas proximidades do Alexo, avançando principalmente sobre a área conhecida como Monte Azul. As chamas começaram na tarde de segunda-feira, 17, e se espalharam rapidamente pela vegetação.

Segundo informações apuradas pela reportagem de A TARDE, o fogo foi controlado por volta das 23h desta terça-feira, 18. Brigadistas voluntários, associações e moradores se uniram no combate às chamas, atuando em áreas de difícil acesso.

A Chapada Diamantina enfrenta, todos os anos, o período mais crítico de queimadas entre setembro e dezembro, quando o calor intenso e a baixa umidade favorecem incêndios como o registrado em Mucugê. Entre as áreas afetadas, também se destacam Vale do Capão, Vale do Pati, Ibicoara e Morro do Chapéu.

