HOME > BAHIA
BAHIA

Associação Comercial da Bahia celebra o retorno da Neoenergia Coelba à entidade

Cerimônia marcou a reaproximação institucional e reforçou o diálogo sobre infraestrutura e, investimentosno estado

Redação

Por Redação

18/11/2025 - 17:49 h
A Associação Comercial da Bahia (ACB) oficializou o retorno da Neoenergia Coelba ao seu quadro de associados, em um ato que reuniu representantes da entidade e executivos da companhia, nesta segunbda-feira. A distribuidora, que havia se associado pela primeira vez em 1998, volta agora à instituição com o propósito de fortalecer o diálogo setorial e ampliar a articulação em torno do desenvolvimento econômico da Bahia.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, ressaltou a importância do reencontro institucional. “Foi um prazer restabelecer a afiliação da Neoenergia que, no passado, já foi associada da casa e agora retorna. São muitos os pontos de interesse comum, desde questões de infraestrutura até temas relacionados à judicialização das relações de consumo. Como a ACB representa diversos segmentos do setor produtivo, acreditamos que essa reaproximação facilitará o diálogo da distribuidora com a sociedade e com seus consumidores. Nosso propósito é construir, conjuntamente, soluções que atendam cada vez melhor às demandas do estado e contribuam para o ambiente de negócios, especialmente para novas empresas que chegam e precisam de energia elétrica”, afirmou.

O diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, marcou presença na cerimônia e destacou a relevância estratégica da reaproximação. “Celebramos esse retorno com a expectativa de intensificar o diálogo com os segmentos econômicos. Entendemos que nosso plano de investimentos precisa estar alinhado aos vetores de desenvolvimento do estado. É fundamental manter conversas constantes para entender onde cada setor irá se expandir, de modo que possamos acompanhar esse movimento provendo a infraestrutura energética necessária”, afirmou Guth.

Durante o ato, também foi destacado que um dos benefícios imediatos da filiação é o acesso ampliado à Câmara de Arbitragem da ACB, serviço reconhecido pela sua credibilidade e representatividade, que se apresenta como instrumento eficaz na mediação e resolução de conflitos de consumo, especialmente em temas envolvendo serviços essenciais, como energia elétrica.

Estiveram presentes os vice-presidentes da ACB Guilherme Travisani, José Luiz Sobreira, Carlos Gantois, Zilan da Costa e Silva e Agnaluce Moreira. Também participaram do ato Maria Helena de Farias Monteiro, superintendente de Relações Institucionais e Governamentais, e Patrícia Almeida, especialista de Relações Institucionais e Governamentais, ambas representantes da Neoenergia Coelba. Isabela Suarez reiterou o compromisso de ampliar serviços, fortalecer a representatividade institucional e consolidar a ACB como espaço estratégico de diálogo entre empresas e setores essenciais ao desenvolvimento econômico do estado.

Associação Comercial da Bahia Câmara de Arbitragem Desenvolvimento Econômico diálogo setorial infraestrutura energética Neoenergia Coelba

