Vigilância Sanitária interdita padaria por irregularidades na produção

Entre os materiais recolhidos, os fiscais levaram 4 mil pães - Foto: Reprodução

Uma operação da Vigilância Sanitária realizada na segunda-feira, 17, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, revelou um cenário alarmante em uma padaria da cidade: oito toneladas de produtos irregulares foram apreendidos no estabelecimento, que funcionava sem alvará e em condições consideradas críticas pelos fiscais.

Os agentes tiveram conhecimento da situação após uma denúncia anônima. Entre os itens recolhidos estavam mais de 4 mil pães, 600 kg de massa pronta, bolos e até panetones, todos produzidos em um ambiente repleto de sujeira. Além disso, os fiscais encontraram dezenas de formas usadas para armazenar os alimentos visivelmente sujas, indicando que a falta de higiene fazia parte da rotina do local.

O estabelecimento foi imediatamente interditado. Para voltar a funcionar, os proprietários terão de atender a uma série de exigências do órgão municipal, que inclui adequações estruturais e regularização sanitária.