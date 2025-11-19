MUDANÇAS
Novo RG: nome de documento pode mudar e aumentar taxas
Saiba qual será o novo valor do CIN no estado
Por Gabriela Araújo
Um dos documentos mais importante para identificação de um indivíduo, a carteira de identidade, está prestes a sofrer uma mudança radical na Bahia.
A transformação vai desde a nomenclatura até o reajuste de taxas para a emissão do novo RG, que deve passar a ser chamado de Carteira de Identidade Nacional (CNI).
“Em consonância com a nova terminologia adotada em âmbito nacional, bem como resguardar a atualização dos valores das respectivas taxas correspondentes ao CIN”, justifica o petista.
As explicações foram enviadas à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última terça-feira, 18, em forma de projeto de lei para análise dos deputados estaduais.
O chefe do Executivo ainda pediu regime de urgência na tramitação da proposta, isto é, dispensando a avaliação das comissões temáticas.
Novos valores para emissão
A proposta enviada pelo petista também estabelece novos valores para o RG, que passa a custar o seguinte preço:
- Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em papel: R$ 62,45
- Reimpressão da CIN: R$ 62,45
- Validação ou autenticação de dados biométricos e biográficos por pessoas jurídicas (por cadastro consultado): R$ 5,66
Atualmente, a taxa para emissão da identidade é de R$ 58,40. O valor foi reajustado no final do ano passado.
Gratuidade
A primeira via de emissão do documento permanece sendo gratuita. O valor é válido apenas para a segunda via ou reimpressão.
O que é o CIN?
A emissão do novo documento, que unifica o número de identificação (RG) no CPF, já começou a ser produzido na Bahia desde 2024. O documento promete maior segurança antifraude.
