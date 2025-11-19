Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇAS

Novo RG: nome de documento pode mudar e aumentar taxas

Saiba qual será o novo valor do CIN no estado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

19/11/2025 - 8:44 h | Atualizada em 19/11/2025 - 9:53
Novo RG emitido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Novo RG emitido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

Um dos documentos mais importante para identificação de um indivíduo, a carteira de identidade, está prestes a sofrer uma mudança radical na Bahia.

A transformação vai desde a nomenclatura até o reajuste de taxas para a emissão do novo RG, que deve passar a ser chamado de Carteira de Identidade Nacional (CNI).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Em consonância com a nova terminologia adotada em âmbito nacional, bem como resguardar a atualização dos valores das respectivas taxas correspondentes ao CIN”, justifica o petista.

Leia Também:

Atenção! Governo estabelece data máxima para você trocar RG e evitar fraudes
Nova Carteira de Identidade chega a 343 cidades; saiba como fazer de graça
CIN: SAC promove mutirão infantil com emissão gratuita na Bahia

As explicações foram enviadas à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última terça-feira, 18, em forma de projeto de lei para análise dos deputados estaduais.

O chefe do Executivo ainda pediu regime de urgência na tramitação da proposta, isto é, dispensando a avaliação das comissões temáticas.

Novos valores para emissão

A proposta enviada pelo petista também estabelece novos valores para o RG, que passa a custar o seguinte preço:

  • Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em papel: R$ 62,45
  • Reimpressão da CIN: R$ 62,45
  • Validação ou autenticação de dados biométricos e biográficos por pessoas jurídicas (por cadastro consultado): R$ 5,66

Atualmente, a taxa para emissão da identidade é de R$ 58,40. O valor foi reajustado no final do ano passado.

Imagem ilustrativa da imagem Novo RG: nome de documento pode mudar e aumentar taxas
| Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Gratuidade

A primeira via de emissão do documento permanece sendo gratuita. O valor é válido apenas para a segunda via ou reimpressão.

O que é o CIN?

A emissão do novo documento, que unifica o número de identificação (RG) no CPF, já começou a ser produzido na Bahia desde 2024. O documento promete maior segurança antifraude.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia CIN CIN Bahia Jerônimo Rodrigues rg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo RG emitido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Novo RG emitido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Novo RG emitido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Novo RG emitido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x