BRASIL
CIN

Até quando posso usar meu RG antigo? Confira prazo final

Documento unifica o RG e o CPF em um número único

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/11/2025 - 8:41 h | Atualizada em 19/11/2025 - 9:07
A primeira emissão da CIN é gratuita
O prazo máximo para que os cidadãos emitam ou renovem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o RG e o CPF em um número único foi definido. O documento estará disponível nas versões física e digital, por meio do aplicativo do governo.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a substituição do número do RG pelo CPF, tem como objetivo reduzir fraudes, facilitar o acesso a serviços públicos e tornar a identificação mais segura e confiável.

De acordo com o Decreto nº 10.977/2022, os brasileiros podem manter o antigo RG até 2032, prazo final para a renovação.

Documentos necessários para emissão

  • Para solicitar a nova carteira de identidade, é preciso apresentar:
  • Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada)
  • CPF regularizado junto à Receita Federal,
  • Comprovante de residência (contas de água, luz, gás, telefone ou internet)

O agendamento deve ser feito nos Institutos de Identificação de cada estado ou do Distrito Federal.

Custos

A primeira emissão da CIN é gratuita. A segunda via tem valores que variam de acordo com o estado, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.

