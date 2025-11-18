Gabarito do Enem 2025 será divulgado nesta quarta, 19

Gabarito será divulgado, às 10h, desta quarta-feira, 19 - Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), anunciou, na noite desta terça-feira, 18, que o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será divulgado nesta quarta-feira, 19, às 10h.

A decidão em adiantrar o resultado se deu após a suspeita de vazamento de questões da prova. O Inep, órgão responsável pela aplicação do exame, confirmou que três itens serão anulados após um universitário publicar, em suas redes sociais, vídeos resolvendo questões praticamente idênticas às aplicadas no último domingo.

Segundo informações do MEC, a Polícia Federal foi acionada para investigar a conduta do estudante Edcley Teixeira, que afirmou participar de pré-testes do Inep e disse lembrar detalhes das questões, as quais utiliza em seu curso preparatório on-line.

Em uma live transmitida no YouTube, no dia 11 de novembro, Teixeira apresentou itens de Biologia e Física com alternativas idênticas às cobradas no Enem 2025, inclusive com a mesma resposta correta. A correção das questões se deu cinco dias antes da aplicação da prova.

A comissão técnica do Inep analisou o caso e concluiu que, embora nenhuma questão tenha sido apresentada de forma idêntica à versão oficial, havia “similaridades pontuais” que justificam a anulação de três itens da prova. A autarquia reforçou ainda, por meio de nota oficial, que o pré-teste de questões é parte do processo de elaboração do exame, seguindo os critérios da Teoria da Resposta ao Item (TRI), mas repudiou qualquer quebra de sigilo.

O processo criminal para apurar eventual vazamento está em andamento, enquanto o Inep sustenta que a lisura e validade do Enem 2025 estão mantidas. Com a antecipação, os candidatos poderão acessar o gabarito oficial já nesta quarta-feira, dia 19, por meio dos canais do Inep e do MEC.

Nota na íntegra

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025.

Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova.

O Enem utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para apuração de seus resultados. A metodologia demanda que os itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição.

Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens.

A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.

O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõe o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame.