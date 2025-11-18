14 anos sem estudar, mãe de 5 filhos conquista 1º lugar no CCJJ

Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva - Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

Entre os 12 finalistas de diferentes regiões da Bahia, do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, a estudante Tailane Sâmara Souza dos Santos Silva, da escola municipal Professor Dásio José de Souza, em Candeias, conquistou o primeiro lugar na categoria 'Crônica'.

A sétima edição do evento, promovido pelo Programa A TARDE Educação, tem o objetivo de estimular a leitura crítica, a formação cidadã e a consciência ambiental entre os jovens baianos, preparando novos talentos para um futuro mais criativo e sustentável.

Tailane, que revelou ter 14 anos sem estudar, contou que já tinha se emocionado com a indicação para a final. Ao receber o prêmio, ela agradeceu à família, à professora orientadora Nerivalda e a toda a comunidade escolar: “É momento tão importante e meu coração está muito feliz e agradecido”, disse emocionada.

A jovem explicou que o desafio de elaborar a crônica começou com a necessidade de pesquisar para saber como é e como se faz uma crônica. Para isso, segundo ela, leu várias crônicas, construiu uma base de conhecimento e, mesmo com dificuldades, não desistiu.

Mãe de cinco filhos, Tailane vê a própria trajetória como exemplo: “Eles (os filhos) estão vendo a mãe, depois da fase adulta, voltando a estudar e agora tá sendo premiada. Eu acho que eles estão orgulhosos”, pontuou ela que completou dizendo que incentiva os filhos a continuarem estudando e a perseguirem seus sonhos.

A banca avaliadora, composta por profissionais renomados da comunicação, destacou a originalidade e a empatia da crônica, que traz a mensagem ambiental de forma lúdica e impactante.

