Pedro Henrick leva o primeiro lugar na categoria 'Tirinhas' do CCJJ 2025

O estudante Pedro Henrick Brito Gama Cardoso, 11 anos, foi premiado com o primeiro lugar na categoria Tirinhas do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, a sétima edição do evento promovido pelo Programa A TARDE Educação. A cerimônia aconteceu no Teatro Sesc Casa do Comércio, na noite desta terça, 18, e reuniu 12 finalistas de diferentes regiões da Bahia.

Orientado pela professora Carla do Espírito Santo Xavier, da escola municipal Alagoinhas IV, Pedro trabalhou na tirinha durante cerca de duas semanas.

“Tô muito feliz. Dedico esse prêmio a minha família e, principalmente, a minha professora, que todo dia está ali nos ajudando em tudo, e também dedico à minha sala de aula”, disse o jovem ao receber a medalha.

Sobre o processo criativo, ele contou que o tema proposto – “SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?” – foi um convite à imaginação. “Amei o assunto e o resultado final da tirinhja saiu do jeito que eu pensava”, relatou o jovem.

Com 12 anos, Pedro já pensa no futuro. “Quero seguir como dublador de filmes e séries, porque gosto muito de assistir e vejo alguns dubladores muito grandes, muito famosos”, disse.

A vitória de Pedro Henrick reforça o papel do CCJJ 2025 na valorização da criatividade juvenil. A banca avaliadora, composta por profissionais renomados da comunicação, destacou a originalidade e a empatia da tirinha, que traz a mensagem ambiental de forma lúdica e impactante.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Sindicombustíveis Bahia, Acelen, SESI, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.

Com a sétima edição, o CCJJ reafirma seu compromisso de estimular a leitura crítica, a formação cidadã e a consciência ambiental entre os jovens baianos, preparando novos talentos para um futuro mais criativo e sustentável.