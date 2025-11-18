Secretária alfineta família Magalhães e elogia mudança: “Escola tem força”

Secretaria da Educação, Rowenna Brito - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A secretária estadual da Educação (SEC), Rowenna Brito, alfinetou nesta terça-feira, 18, a família Magalhães durante discurso em homenagem ao colégio estadual Clarice Santiago, localizado no bairro Arenoso, em Salvador.

A titular da pasta afirmou que a unidade de ensino “era triste” com a antiga nomenclatura, e devido a mudança, a comunidade escolar ganhou um novo impulso.

“Essa escola tem uma história muito especial. Ela tinha um outro nome e era uma escola triste com esse outro nome, depois que a comunidade escolar identificou um nome que era referência para eles no bairro”, disse Rowenna.

Isso porque antes a escola levava o nome de colégio estadual Deputado Luís Eduardo Magalhães, em homenagem ao ex-deputado federal, filho do ex-governador baiano Antônio Carlos Magalhães (ACM), principal opositor do governo.

Em seguida, ela explicou o motivo da mudança. “A partir do momento em que a comunidade escolar escolheu Clarice Santiago, que era uma mãe de santo da comunidade, e representava todos eles e orientava muitas famílias ali, a escola agora tem essa energia, essa força e potência”.

As declarações da secretaria da Educação, Rowenna Brito, foram dadas durante a premiação do Concurso Jovem Jornalista, promovido pelo Grupo A TARDE, no Teatro Sesc Casa do Comércio, localizado na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Ela ainda defendeu a importância da educação na vida dos jovens."A gente faz a educação no estado da Bahia com muitas mãos, não só com professores, mas com educadores".

Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025

