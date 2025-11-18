Menu
NOMENCLATURA NOVA

Secretária alfineta família Magalhães e elogia mudança: “Escola tem força”

Antes, o colégio Clarice Santiago chamava-se Deputado Luís Eduardo Magalhães

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/11/2025 - 20:38 h | Atualizada em 19/11/2025 - 11:54
Secretaria da Educação, Rowenna Brito
Secretaria da Educação, Rowenna Brito -

A secretária estadual da Educação (SEC), Rowenna Brito, alfinetou nesta terça-feira, 18, a família Magalhães durante discurso em homenagem ao colégio estadual Clarice Santiago, localizado no bairro Arenoso, em Salvador.

A titular da pasta afirmou que a unidade de ensino “era triste” com a antiga nomenclatura, e devido a mudança, a comunidade escolar ganhou um novo impulso.

“Essa escola tem uma história muito especial. Ela tinha um outro nome e era uma escola triste com esse outro nome, depois que a comunidade escolar identificou um nome que era referência para eles no bairro”, disse Rowenna.

Isso porque antes a escola levava o nome de colégio estadual Deputado Luís Eduardo Magalhães, em homenagem ao ex-deputado federal, filho do ex-governador baiano Antônio Carlos Magalhães (ACM), principal opositor do governo.

Em seguida, ela explicou o motivo da mudança. “A partir do momento em que a comunidade escolar escolheu Clarice Santiago, que era uma mãe de santo da comunidade, e representava todos eles e orientava muitas famílias ali, a escola agora tem essa energia, essa força e potência”.

As declarações da secretaria da Educação, Rowenna Brito, foram dadas durante a premiação do Concurso Jovem Jornalista, promovido pelo Grupo A TARDE, no Teatro Sesc Casa do Comércio, localizado na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Ela ainda defendeu a importância da educação na vida dos jovens."A gente faz a educação no estado da Bahia com muitas mãos, não só com professores, mas com educadores".

Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A iniciativa tem o patrocínio da Petrobras, Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Sindicombustíveis Bahia, Acelen, SESI, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Neoenergia Coelba, Unipar, Bahiagás, Bracell e Braskem.

x