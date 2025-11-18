Autoridades marcam presença no Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025

Rowenna Brito, secretária de Educação da Bahia - Foto: José Simões | Ag A TARDE.

A cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025 reuniu diversas autoridades políticas no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, nesta terça-feira, 18. Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o evento contou com a presença de Rowenna Brito, secretária de educação do estado da Bahia.

Em entrevista a reportagem do Portal A TARDE, a secretária elogiou a iniciativa de realização do evento. “Eu fico muito feliz de a gente ter uma iniciativa tão importante para a comunicação e sobretudo para o letramento da informação com os estudantes no estado da Bahia”, disse ela.

“Ter um canal de comunicação, que tem esse compromisso com a boa informação de chegar para as unidades escolares, perto dos estudantes, de um espaço que é tão estratégico para a gente que é a escola é muito importante. Então eu fico muito feliz de a gente poder ter esse caminho construído no estado da Bahia”, reforçou.

Rowenna ainda ressaltou que o Governo da Bahia possui programas voltados para a educação e a comunicação. “Nós da Secretaria da Educação já temos um projeto que se chama Agência de Notícias, onde eles se organizam nas escolas como jovens comunicadores, fazem matérias, informam sobre políticas públicas do governo do Estado, seja através de vídeos, seja através de jornal escrito, enfim, de toda a forma de comunicação”, explicou.

“Mas eu acho que, sobretudo aqui, é um incentivo a gente poder fazer o debate sobre a boa informação, sobre a comunicação, sobre o papel que a imprensa tem em informar, informar com responsabilidade, com seriedade, informar pautas que têm poder e a capacidade de transformar a vida das pessoas. Eu acho que essa é uma função aqui que o Jornal à Tarde comprou e comprou de forma muito responsável e cuidadosa”, concluiu.

Outras autoridades presentes

Rita de Cássia, secretária de Educação de Alagoinhas | Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Além de Rowenna Brito, secretários de educação de outras cidades, como Feira de Santana e Alagoinhas, também estiveram presentes no CCJJ. Eles reafirmaram a importância do concurso para a valorização da educação em todo o estado da Bahia.

“Nós estamos muito felizes com esta atividade, porque trazer para os nossos estudantes atividades que venham melhorar a sua leitura, a sua aprendizagem é muito importante. O A Tarde está fazendo esse papel conosco lá na Secretaria da Educação, nós somos parceiros. Então nas nossas atividades, nas ACES, nós estamos levando e fazendo atividades relacionadas ao jornal A Tarde, e sempre utilizando, então isso é muito importante”, disse Rita de Cássia, secretária de educação de Alagoinhas.

“Nós estamos aqui também com a nossa gestora da unidade escolar, que é a Escola Municipal Alagoinhas 4, que está recebendo esse prêmio, e esse prêmio é do coletivo, da rede municipal. São atividades muito importantes para os nossos estudantes e o foco é aprendizagem e leitura, porque nós precisamos incentivar os nossos estudantes a aprender a leitura e estamos felizes com essa parceria”, reforçou.

Pablo Roberto, secretário de Educação de Feira de Santana | Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Já Pablo Roberto, secretário da educação e vice-prefeito de Feira de Santana reiterou que a iniciativa do Grupo A TARDE é incentivo para os jovens estudantes que não possuem tantas oportunidades.

“O Jornal da Tarde está de parabéns por essa iniciativa pioneira e inovadora, que tem o objetivo de tornar com que os jovens estudantes sejam protagonistas da sua própria história e tenham a capacidade de entrar nesse mundo jornalístico. Então, é uma iniciativa extremamente importante, que nos deixa extremamente felizes, cheios de orgulhos, e já com vontade de levar essa atividade para a Feira de Santana também”, disparou.

“Nós que estamos experimentando aí ao longo do ano uma série de atividades, acabamos de finalizar hoje a Copa Edu, que é uma atividade extremamente importante no campo da educação física, da atividade esportiva em toda rede municipal. Portanto, estar aqui hoje representando o município de Feira de Santana é um motivo de muita alegria”, concluiu.

