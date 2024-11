Governo muda nome de escola em homenagem a Luís Eduardo Magalhães

Colégio passa a se chamar Clarice Santiago dos Santos - Foto: Reprodução | Google Street View

O governo da Bahia, por meio da Secretaria estadual da Educação (SEC), promoveu mais uma mudança no nome dos colégios estaduais. A troca é válida para o colégio estadual Deputado Luís Eduardo Magalhães, localizado no bairro do Arenoso, em Salvador, que passa a se chamar colégio estadual Clarice Santiago dos Santos.

A modificação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira, 5, por meio da portaria nº 1374/2024, assinada pela secretária Rowenna Brito. A unidade em questão se refere ao Ensino Médio e suas Modalidades da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional e Tecnológica.

Esse não é o primeiro colégio que a gestão estadual altera a nomenclatura. No último dia 29 de outubro, a pasta também mudou a denominação de uma escola em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador) que antes chamava-se Modelo Luís Eduardo Magalhães, e agora passa a ser apenas Colégio Estadual de Camaçari.

As trocas estão sendo vistas dentro do governo como uma forma de retirar a perpetuação política da família Magalhães na Bahia. Isso porque a maioria das unidades escolares e ruas do estados homenageiam o ex-deputado, que morreu em 1998, e o ex-governador baiano, que morreu em 2007.