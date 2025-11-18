Grupo A TARDE celebra investimento em educação durante Jovem Jornalista

A premiação é realizada pelo Grupo A TARDE - Foto: A TARDE Educação

Representantes do Grupo A TARDE estiveram presentes durante a cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, nesta terça-feira, 18, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Realizado pelo Programa A TARDE Educação, o evento celebrou produções de destaque, voltadas para impactos das mudanças climáticas no cotidiano.

Em seu discurso durante a cerimônia, o diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, reforçou a importância da realização do evento.

“O Grupo A TARDE vive um tempo de renovação estratégica. Temos um propósito claro: atuar não apenas como veículo de comunicação, mas como agente ativo na formação de leitores críticos e cidadãos conscientes. Por isso, a educação se tornou um dos pilares centrais da nossa missão. Este concurso reafirma esse compromisso e confirma que investir em educação é investir no futuro da Bahia”, disse ele.

Luciano ainda listou as atividades que o Grupo tem feito em prol da educação nos últimos anos. “Estamos ampliando nossas frentes de atuação para 2026: fortalecendo programas educacionais, expandindo projetos, qualificando equipes e incorporando novas tecnologias. Recentemente estruturamos espaços físicos que já dialogam com essa visão, como a Arena A TARDE, que recebeu o Aulão ENEM”, disparou.

“Estamos avançando na criação de um novo Centro de Educação, com ambientes dedicados à robótica, experiências imersivas e áreas de visitação. São iniciativas que expressam, de forma concreta, que para o Grupo A TARDE investir em educação é um caminho sem volta e que vale a pena”, completou.

Por fim, o diretor destacou que os jovens jornalistas devem ser celebrados diariamente. “Celebrar o Jovem Jornalista, portanto, é celebrar a força das ideias, a curiosidade dos jovens e a relevância do jornalismo como ferramenta de transformação social. Cada trabalho apresentado aqui carrega olhar, sensibilidade e responsabilidade e é isso que nos inspira a seguir avançando”, afirmou.

“Que esta noite fortaleça nossa convicção de que educação e comunicação, juntas, constroem oportunidades reais. Em nome do Grupo A TARDE, deixo aqui nosso reconhecimento aos professores, estudantes e parceiros que acreditam, como nós, que a educação é o maior investimento que se pode fazer em um povo. Sigamos juntos, transformando o conhecimento em liberdade e a informação em futuro”, finalizou.

