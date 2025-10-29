Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Atenção! Governo estabelece data máxima para você trocar RG e evitar fraudes

Nova identidade unifica o RG e o CPF em um número único

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 11:44 h | Atualizada em 29/10/2025 - 12:03
A primeira emissão da CIN é gratuita
-

O governo federal estabeleceu o prazo máximo para que os cidadãos emitam ou renovem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o RG e o CPF em um número único. O documento estará disponível nas versões física e digital, por meio do aplicativo do governo.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a substituição do número do RG pelo CPF aumenta a segurança e ajuda a evitar fraudes. De acordo com o Decreto nº 10.977/2022, os brasileiros podem manter o antigo RG até 2032, prazo final para a renovação.

Documentos necessários para emissão

  • Para solicitar a nova carteira de identidade, é preciso apresentar:
  • Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada)
  • CPF regularizado junto à Receita Federal
  • Comprovante de residência (contas de água, luz, gás, telefone ou internet)

O agendamento deve ser feito nos Institutos de Identificação de cada estado ou do Distrito Federal.

Custos

A primeira emissão da CIN é gratuita. A segunda via tem valores que variam de acordo com o estado, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.

x