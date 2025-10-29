BRASIL
Atenção! Governo estabelece data máxima para você trocar RG e evitar fraudes
Nova identidade unifica o RG e o CPF em um número único
Por Redação
O governo federal estabeleceu o prazo máximo para que os cidadãos emitam ou renovem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o RG e o CPF em um número único. O documento estará disponível nas versões física e digital, por meio do aplicativo do governo.
Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a substituição do número do RG pelo CPF aumenta a segurança e ajuda a evitar fraudes. De acordo com o Decreto nº 10.977/2022, os brasileiros podem manter o antigo RG até 2032, prazo final para a renovação.
Documentos necessários para emissão
- Para solicitar a nova carteira de identidade, é preciso apresentar:
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada)
- CPF regularizado junto à Receita Federal
- Comprovante de residência (contas de água, luz, gás, telefone ou internet)
O agendamento deve ser feito nos Institutos de Identificação de cada estado ou do Distrito Federal.
Custos
A primeira emissão da CIN é gratuita. A segunda via tem valores que variam de acordo com o estado, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.
