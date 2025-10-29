Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Lista completa: Anabolizantes são apreendidos e Anvisa proíbe venda de medicamentos

Produtos apresentavam várias diferenças em relação ao original

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/10/2025 - 10:57 h | Atualizada em 29/10/2025 - 11:39
Anvisa apontou irregularidades
Anvisa apontou irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, 28, a apreensão de dois lotes falsificados do medicamento Rybelsus, à base de semaglutida, e de nove anabolizantes sem registro. A decisão proíbe a fabricação, a venda e o uso desses produtos em todo o país.

O Rybelsus, indicado para o controle da glicose em adultos com diabetes tipo 2, é produzido pela farmacêutica Novo Nordisk. A própria empresa identificou a circulação de unidades falsificadas dos lotes N088499 e P08A472 e comunicou a irregularidade à Anvisa.

De acordo com o órgão, os medicamentos falsificados apresentavam diferenças significativas em relação ao original, como:

  • Erro na escrita do local de fabricação.
  • Fonte do nome do princípio ativo.
  • Logotipo da empresa diferente.
  • Diferença no layout (organização dos elementos visuais).
  • Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais.

Apreensão de nove anabolizantes

Além disso, a agência determinou a apreensão de nove anabolizantes sem registro, todos fabricados por empresa não identificada. Os produtos, que incluem Testolone, Trenabol, Anabol, Anavar, Decabolin, Primobolan, Lipodrene, Tribulus com Tadala e SLU-PP-332, não possuem registro na Anvisa, sendo proibida sua comercialização, divulgação, importação ou uso. A medida foi tomada após constatação de venda e divulgação ilegal desses itens.

A Anvisa orienta que profissionais de saúde e pacientes que identificarem os lotes falsos informem a Vigilância Sanitária local ou entrem em contato diretamente com a agência por meio dos canais disponíveis em seu portal.

x