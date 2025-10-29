SAÚDE
Lista completa: Anabolizantes são apreendidos e Anvisa proíbe venda de medicamentos
Produtos apresentavam várias diferenças em relação ao original
Por Victoria Isabel
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira, 28, a apreensão de dois lotes falsificados do medicamento Rybelsus, à base de semaglutida, e de nove anabolizantes sem registro. A decisão proíbe a fabricação, a venda e o uso desses produtos em todo o país.
O Rybelsus, indicado para o controle da glicose em adultos com diabetes tipo 2, é produzido pela farmacêutica Novo Nordisk. A própria empresa identificou a circulação de unidades falsificadas dos lotes N088499 e P08A472 e comunicou a irregularidade à Anvisa.
De acordo com o órgão, os medicamentos falsificados apresentavam diferenças significativas em relação ao original, como:
- Erro na escrita do local de fabricação.
- Fonte do nome do princípio ativo.
- Logotipo da empresa diferente.
- Diferença no layout (organização dos elementos visuais).
- Campo de dados variáveis, marca d'água e material da bula desiguais.
Apreensão de nove anabolizantes
Além disso, a agência determinou a apreensão de nove anabolizantes sem registro, todos fabricados por empresa não identificada. Os produtos, que incluem Testolone, Trenabol, Anabol, Anavar, Decabolin, Primobolan, Lipodrene, Tribulus com Tadala e SLU-PP-332, não possuem registro na Anvisa, sendo proibida sua comercialização, divulgação, importação ou uso. A medida foi tomada após constatação de venda e divulgação ilegal desses itens.
A Anvisa orienta que profissionais de saúde e pacientes que identificarem os lotes falsos informem a Vigilância Sanitária local ou entrem em contato diretamente com a agência por meio dos canais disponíveis em seu portal.
