SAÚDE
SUS

Pacientes em radioterapia devem receber R$ 300 do governo

Pagamento deve custear transporte, alimentação e hospedagem

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/10/2025 - 10:10 h
O auxílio faz parte do programa Agora Tem Especialistas

O Ministério da Saúde anunciou a criação de um auxílio para custear transporte, alimentação e hospedagem de pacientes que precisam realizar radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O benefício prevê um valor de R$ 300 para garantir a mobilidade, refeições e hospedagem dos pacientes e de seus acompanhantes.

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente os pacientes percorrem, em média, 145 km até os serviços de radioterapia. Com a nova medida, cada paciente e seu acompanhante terão direito a R$ 150 para refeições e hospedagem e R$ 150 para o trajeto até o local do tratamento. O auxílio faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que visa ampliar os serviços oncológicos em todo o país.

Como ter direito?

Segundo a pasta, o valor não será pago diretamente ao paciente, mas repassado para a Secretaria de Saúde local. Para ter direito ao benefício, os pacientes devem realizar o tratamento pelo SUS ou pelo programa Agora Tem Especialistas, e a distância até o serviço de saúde deve ser superior a 50 km.

Uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde em 23 de outubro estabelece o direito ao “deslocamento, alojamento e alimentação de pacientes e acompanhantes em tratamento fora de seu domicílio”.

x