SAÚDE
SAÚDE

Sabonete líquido 'queridinho' do Brasil é proibido pela Anvisa

Segundo a Anvisa, o produto está sem o registro sanitário

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 10:19 h | Atualizada em 28/10/2025 - 10:33
Um sabonete líquido bastante utilizado pelos brasileiros teve a sua fabricação suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Trata-se do “Pérolas do Campo”, da marca Bloom Perfumaria, que foi proibido de ser comercializado e distribuído em todo o Brasil por falta de registro sanitário.

Segundo a Anvisa, o produto estava sendo produzido e vendido irregularmente em desacordo com as exigências da Lei nº 6.360/1976, que determina que todos os cosméticos e itens de higiene pessoal só podem ser comercializados após aprovação sanitária.

A medida integra um conjunto de ações de fiscalização intensificadas pela Anvisa ao longo de 2025. O órgão disse ainda que o número de registro é obrigatório no rótulo e deve sempre ser verificado antes da compra.

“O registro sanitário é a garantia de que o produto passou por análises técnicas e cumpre padrões de segurança. Sem ele, não há como comprovar que o item é seguro para uso humano”, explicou a Anvisa em nota oficial.

x