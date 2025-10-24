Menu
SAÚDE

Alerta! Anvisa apreende chá falsificado após denúncia

Também foi determinado o recolhimento de marca de suplementos

Redação e Agência Brasil

Por Redação e Agência Brasil

24/10/2025 - 6:51 h | Atualizada em 24/10/2025 - 10:02
Anvisa apontou irregularidades
Anvisa apontou irregularidades -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, 23, a apreensão de um lote falsificado do Chá Pronto para Consumo Multi Extrato. De acordo com o órgão, o lote em questão não foi fabricado pela A&CL Indústria e Comércio de Produtos Naturais, legítima produtora do item.

A medida vale exclusivamente para o lote 2306, registrado sob o número ES000233-0.000043 no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Com a determinação, fica proibida a comercialização, distribuição, fabricação, consumo e divulgação dos produtos desse lote.

“A medida foi motivada após uma denúncia informar que o produto era falsificado. Além disso, a A&CL Indústria e Comércio de Produtos Naturais confirmou que não produziu o lote citado, e o registro ES000233-0.000043, impresso no rótulo dos produtos, já foi cancelado pelo Mapa”, disse a Anvisa, em nota.

Também foi determinado o recolhimento de todos os lotes dos suplementos Zeólita Clinoptilolita Standard e Zeólita Clinoptilolita Premium, comercializados pela empresa Zeoclin Ltda. A ação proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo dos produtos.

“A determinação da Anvisa teve como causa a inclusão, nos suplementos em questão, de um ingrediente que não teve a segurança de uso e eficácia comprovada pela Agência. Além disso, a propaganda dos produtos associa o seu uso a propriedades terapêuticas, como a captura de poluentes e toxinas, prática não permitida a produtos classificados como alimentos”.

Tags:

anvisa chá falsificação suplementos

x