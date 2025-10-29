Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRAVE

Lojas baianas ignoram Anvisa e vendem item perigoso para doces

Empresas focadas em confeiteiros vêm comercializando produto com plástico

Madson Souza

Por Madson Souza

29/10/2025 - 6:51 h
Glitter para doces são vetados pela Anvisa
Glitter para doces são vetados pela Anvisa -

Você daria plástico para seu filho comer? A pergunta pode parecer absurda, mas é a realidade que muitos vem experimentando ao ingerir doces e bolos de festa. Mesmo após o alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de que itens decorativos compostos de plástico não podem ser usados em alimentos, o cenário nas lojas de confeitaria e decoração é venda indiscriminada.

Ao perguntar em cinco estabelecimentos do tipo sobre glitter comestível, todas as indicações foram para produtos que não podem ser ingeridos por serem prejudiciais à saúde, com plástico em sua composição.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cenário no comércio de confeitaria é ainda mais preocupante. Lojas específicas para doces vêm comercializando glitter com plástico. A identificação de atóxico estampada na embalagem do glitter de decoração é vista como indicação de que o elemento pode ser utilizado em alimentos, porém sua composição é feita de plástico, que não deve ser consumido.

O mesmo acontece com os pós decorativos usados em alimentos. Atóxico é diferente de comestível, mas essa confusão tem gerado equívocos em confeiteiros e na população em geral.

A mestre em ciência dos alimentos Fabiane Cerqueira ressalta essa diferença e a importância de os consumidores estarem atentos.

“Esses plásticos não são digeridos pelo corpo humano e podem conter também produtos químicos que são tóxicos, podendo causar problemas digestivos e danos em órgãos. O glitter usado em decoração vai informar na embalagem, que é usado para fins decorativos e pode apresentar também a descrição de não tóxico, mas na lista de ingredientes estará o plástico (PP ou PET)”, afirma.

Esses produtos compostos de plástico, quando consumidos, podem gerar problemas digestivos, danos em órgãos e intoxicações graves por metais, de acordo com a quantidade e frequência de consumo. O diretor do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA) e farmacêutico bioquímico, Jucelino Nery, explica o perigo da ingestão de glitter.

Leia Também:

Anvisa proíbe mais uma marca de café no Brasil; entenda motivo
Sabonete líquido 'queridinho' do Brasil é proibido pela Anvisa
Nem bolo, nem brigadeiro: Anvisa proíbe alimento utilizado em festas no Brasil

“O risco da ingestão do glitter está relacionado aos pigmentos que são utilizados para dar a coloração, sendo à base de diferentes metais, a depender da cor, como zinco, cobre, chumbo, titânio e outros”. As faixas etárias mais vulneráveis são as crianças, por conta da maior frequência de contato e estarem em desenvolvimento, além dos idosos e gestantes, com maior risco para os fetos.

Juscelino pontua também que o volume de consumo e a frequência são fatores chaves. “O consumo acidental a quantidades muito pequenas, é provável que não leve ao desenvolvimento de manifestações clínicas, mas deve ser evitado. Ingestões, a depender da quantidade, podem causar desde distúrbios intestinais, como diarreia e vômito, até intoxicações graves por metais. A ingestão frequente pode levar à intoxicação crônica por metais”, diz.

A moda da vez

Nos últimos cinco anos, a Bahia teve dois casos registrados de intoxicação com gravidade leve, ambos por ingestão acidental de glitter. Um aconteceu em 2020 e outro em 2022.

Porém, neste momento, a utilização de glitter em doces e bolos é a moda atual da confeitaria, conforme a criadora da Fina Flor Confeitaria Clássica e chef patissier, Vanessa Alcântara.

“Hoje, os doces e bolos acompanham a paleta de cores da decoração. A customização dos doces, mesmo os tradicionais, foram repaginados para aderir aos projetos de decoração dos eventos. Os doces hoje são verdadeiras joias comestíveis e toda jóia tem brilhos”, comenta.

Ela reforça que sempre toma cuidado para utilizar apenas o glitter comestível em seus projetos, porém entende como a confusão acontece. “O glitter comestível e o não comestível são acomodados nas prateleiras das lojas de confeitaria na mesma sessão alimentícia e ambos possuem a mesma estética nas embalagens. Inclusive se perguntar aos profissionais da loja como encontrar o comestível te encaminham para a ala em que estão ambos os produtos”, diz

Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) declarou que “plásticos, incluindo o polipropileno (PP) micronizado, não estão autorizados para uso na composição de alimentos, sejam eles preparados ou industrializados”.

A Agência reforçou que os consumidores devem estar atentos aos rótulos, que indicam se há plástico na composição do produto - muitas vezes identificado como PET ou PP, dois tipos de plásticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bolos confeitaria Doces de festa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Glitter para doces são vetados pela Anvisa
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Glitter para doces são vetados pela Anvisa
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Glitter para doces são vetados pela Anvisa
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Glitter para doces são vetados pela Anvisa
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x