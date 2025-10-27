Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Nem bolo, nem brigadeiro: Anvisa proíbe alimento utilizado em festas no Brasil

Medida promete impactar o setor de confeitaria

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

27/10/2025 - 17:25 h
está proibido o uso de pós decorativos e glitters
está proibido o uso de pós decorativos e glitters -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nova medida que promete impactar o setor de confeitaria e decoração de alimentos em todo o país. A partir de agora, está proibido o uso de pós decorativos e glitters com polipropileno (PP) micronizado em produtos alimentícios — sejam eles artesanais ou industrializados.

A decisão segue um movimento de reforço às normas de segurança alimentar e atinge diretamente itens tradicionais nas mesas de aniversários e comemorações brasileiras, como bolos e doces confeitados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o motivo da proibição

A medida ganhou força após uma denúncia que repercutiu nas redes sociais, feita pelo criador de conteúdo Dario Centurione, que afirmou ter encontrado produtos vendidos como “glitter comestível” compostos integralmente por material plástico. O caso acendeu um alerta sobre o uso indevido de substâncias não alimentares em preparações culinárias, muitas vezes apresentadas como seguras para consumo.

“Não é alimento”

De acordo com a Anvisa, qualquer substância utilizada na produção de alimentos precisa ser composta exclusivamente por ingredientes e aditivos autorizados pela agência — incluindo corantes e compostos que alterem textura, cor ou sabor.

O polipropileno micronizado, entretanto, não é classificado como ingrediente alimentício, sendo permitido apenas em objetos decorativos não comestíveis, como enfeites de mesa, suportes para doces ou adereços de festa.

Leia Também:

Até criança faz: pavê fácil, com apenas 3 ingredientes e sem fogo
Arroz carreteiro na pressão: receita em 20 minutos é perfeita para o domingo
Melhor cerveja do mundo é feita no Brasil e custa menos de R$ 15
Maionese vegana: aprenda a fazer uma versão livre de ovos

A agência alerta que a confusão é comum, já que produtos comestíveis e não comestíveis costumam ser vendidos lado a lado em lojas de confeitaria. Por isso, a orientação é redobrar a atenção aos rótulos: verificar a lista de ingredientes, o nome do produto, o lote, a validade e eventuais alertas sobre alergênicos ou presença de glúten.

Impacto direto nas comemorações

Embora a proibição não incida sobre um alimento específico, ela afeta indiretamente doces, bolos e sobremesas que utilizam esses materiais para acabamento. O uso dos pós decorativos e glitters sintéticos se tornou uma tendência nos últimos anos, especialmente em festas de aniversário, casamentos e eventos temáticos.

A nova determinação reforça o esforço da Anvisa em evitar o consumo de substâncias plásticas e garantir a segurança alimentar dos consumidores — em um momento em que o debate sobre ingredientes artificiais e transparência nos rótulos ganha cada vez mais espaço no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa bolo de casamento festa de aniversário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
está proibido o uso de pós decorativos e glitters
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

está proibido o uso de pós decorativos e glitters
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

está proibido o uso de pós decorativos e glitters
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

está proibido o uso de pós decorativos e glitters
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x