Nem bolo, nem brigadeiro: Anvisa proíbe alimento utilizado em festas no Brasil

está proibido o uso de pós decorativos e glitters - Foto: Imagem gerada por IA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nova medida que promete impactar o setor de confeitaria e decoração de alimentos em todo o país. A partir de agora, está proibido o uso de pós decorativos e glitters com polipropileno (PP) micronizado em produtos alimentícios — sejam eles artesanais ou industrializados.

A decisão segue um movimento de reforço às normas de segurança alimentar e atinge diretamente itens tradicionais nas mesas de aniversários e comemorações brasileiras, como bolos e doces confeitados.

Entenda o motivo da proibição

A medida ganhou força após uma denúncia que repercutiu nas redes sociais, feita pelo criador de conteúdo Dario Centurione, que afirmou ter encontrado produtos vendidos como “glitter comestível” compostos integralmente por material plástico. O caso acendeu um alerta sobre o uso indevido de substâncias não alimentares em preparações culinárias, muitas vezes apresentadas como seguras para consumo.

“Não é alimento”

De acordo com a Anvisa, qualquer substância utilizada na produção de alimentos precisa ser composta exclusivamente por ingredientes e aditivos autorizados pela agência — incluindo corantes e compostos que alterem textura, cor ou sabor.

O polipropileno micronizado, entretanto, não é classificado como ingrediente alimentício, sendo permitido apenas em objetos decorativos não comestíveis, como enfeites de mesa, suportes para doces ou adereços de festa.

A agência alerta que a confusão é comum, já que produtos comestíveis e não comestíveis costumam ser vendidos lado a lado em lojas de confeitaria. Por isso, a orientação é redobrar a atenção aos rótulos: verificar a lista de ingredientes, o nome do produto, o lote, a validade e eventuais alertas sobre alergênicos ou presença de glúten.

Impacto direto nas comemorações

Embora a proibição não incida sobre um alimento específico, ela afeta indiretamente doces, bolos e sobremesas que utilizam esses materiais para acabamento. O uso dos pós decorativos e glitters sintéticos se tornou uma tendência nos últimos anos, especialmente em festas de aniversário, casamentos e eventos temáticos.

A nova determinação reforça o esforço da Anvisa em evitar o consumo de substâncias plásticas e garantir a segurança alimentar dos consumidores — em um momento em que o debate sobre ingredientes artificiais e transparência nos rótulos ganha cada vez mais espaço no Brasil.