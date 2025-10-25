Menu
Arroz carreteiro na pressão: receita em 20 minutos é perfeita para o domingo

Prato tradicional é prático e fica pronto em minutos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

25/10/2025 - 18:00 h
Domingo é o dia perfeito para reunir a família, preparar aquele almoço com gostinho de casa de vó e aproveitar o descanso. Mas ninguém quer passar horas na cozinha, não é?

Pensando nisso, separamos uma receita prática e deliciosa de arroz carreteiro na pressão, pronta em apenas 20 minutos. Um clássico da culinária brasileira feito de forma simples, com ingredientes que você provavelmente já tem em casa. É a combinação perfeita de sabor e praticidade — mais rápido até do que um episódio da sua série preferida!

Arroz carreteiro na pressão

  • Tempo de preparo: 20 minutos
  • Rendimento: 5 porções
  • Dificuldade: fácil

Ingredientes

  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1/2 gomo de linguiça calabresa em cubos
  • 1 xícara (chá) de bacon em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 g de carne-seca dessalgada em cubos
  • 2 xícaras (chá) de arroz parboilizado cru, lavado e escorrido
  • 4 e 1/2 xícaras (chá) de água quente
  • 1 tomate picado
  • Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

  1. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a calabresa e o bacon.
  2. Adicione a cebola e o alho e refogue por 2 minutos.
  3. Acrescente a carne-seca e frite por cerca de 5 minutos.
  4. Junte o arroz e refogue por mais 3 minutos.
  5. Adicione a água quente, o tomate e ajuste o sal. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos após o início da pressão.
  6. Desligue o fogo e deixe a pressão sair completamente.
  7. Abra a panela, verifique o cozimento do arroz e da carne e, se necessário, cozinhe por mais 5 minutos com a panela aberta.
  8. Transfira para um refratário, polvilhe com cebolinha e sirva quente.

Dica: Sirva acompanhado de uma salada verde ou de farofa crocante. É sucesso garantido no almoço de domingo!

